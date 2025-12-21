Oliver Mintzlaff kijkt met vertrouwen uit naar het Formule 1-seizoen van 2026. Ondanks dat nieuwe reglementen worden geïntroduceerd met compleet andere auto's, maakt de CEO van moederbedrijf Red Bull GmbH zich niet druk om de prestaties van Red Bull Racing. De complimenten gaan uit naar Christian Horner, die tijdens de Red Bull-leegloop de juiste mensen zou hebben ingehuurd.

Red Bull heeft de afgelopen jaren een boel verlies geleden wat betreft het personeel. Ontwerpers Adrian Newey en Rob Marshall zitten nu respectievelijk bij Aston Martin en McLaren, sportief directeur Jonathan Wheatley mag zich tegenwoordig de teambaas van Kick Sauber en Audi noemen, hoofdstrateeg Will Courtenay is nu de sportief directeur van McLaren, en Max Verstappen raakt aan zijn kant van de garage een aantal engineers kwijt. Op de achtergrond was Horner echter volop bezig om tegelijkertijd talent weg te trekken bij de concurrentie met het oog op een eigen Red Bull Powertrains-motor en de nieuwe auto's van 2026. Horner is inmiddels ook weg, en Laurent Mekies is de nieuwe CEO en teambaas geworden, maar Mintzlaff is toch lovend over de Brit.

Artikel gaat verder onder video

Mintzlaff is niet langer bezorgd om de prestaties van Red Bull

"Als ik je na de race in Zandvoort, eind augustus, nog had gezegd dat we tot het einde mee zouden doen om de titel, dan had je me recht in mijn gezicht uitgelachen. Maar ik denk dat het hele team enorm trots kan zijn op de manier waarop we het seizoen hebben afgesloten", vertelde Mintzlaff bij De Telegraaf, terugblikkend op 2025. Ondanks dat een boel belangrijke engineers en ontwerpers naar de concurrentie zijn vertrokken, maakt hij zich niet druk om toekomstige prestaties. Hij denkt dat Red Bull-fans zich ook geen zorgen maken. "Denk je nog steeds dat ze bezorgd zijn, na de goede prestaties van de laatste maanden? Ik ben niet bezorgd."

Related image

Mintzlaff gaf Horner een jaar de kans

Hij verklaarde waarom hij niet bezorgd is: "Ik weet namelijk dat we al die mensen op de juiste manier vervangen. In Duitsland en in Oostenrijk, en misschien ook wel in Nederland, zie ik dat mensen doorgaans niet van veranderingen houden. Maar ik houd daar juist wel van, omdat ik weet dat we daar beter van worden. En ja, dan moet je maar even uit je comfortzone stappen. Ik ga echt niets veranderen, als ik denk dat alles goed gaat. Vorig jaar zagen we al dat het een beetje de verkeerde kant opging. Dan geef je de mensen die de leiding hebben de kans om het dit jaar om te draaien. Ik ga niet opeens hard optreden na twee, drie slechte races. Maar afgelopen juli was het wel het moment om te doen wat we gedaan hebben", aldus Mintzlaff die hier natuurlijk doelt op het ontslag van Horner.

Related image

Horner huurde de juiste mensen in voor 2026

Vooruitblikkend op 2026 en de nieuwe technische reglementen heeft Mintzlaff goede woorden over voor Horner: "Niemand die dat weet, misschien zijn we wel het tweede of derde team", antwoordde hij op de vraag wat er gebeurt als Red Bull het zesde of zevende team wordt in de pikorde. "Ik weet dat wij enorm goede mensen in dienst hebben. En het gaat niet alleen om de motor, maar ook om het chassis. Christian Horner heeft de voorbije jaren óók heel veel goede mensen binnenboord gehaald, kijk alleen maar naar de motorafdeling." Daar zouden nu een boel mannen en vrouwen zitten van Mercedes, die aan het begin van het hybride-tijdperk in 2014 de sterkste power unit hadden. "Er zal altijd personeel vertrekken bij een goede aanbieding van een concurrent. Maar ik denk ook dat veel mensen zien dat er nu een andere atmosfeer hangt bij ons. En dat ze Red Bull als een winnend, cool team zien, dat talent de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen."

Gerelateerd