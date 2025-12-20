Voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo is een nieuw initiatief gestart om jonge talenten te helpen in hun autosportcarrière. De achtvoudig Grand Prix-winnaar gaat twee jonge coureurs selecteren en wil hen ondersteunen met de Ginetta Junior Scholarship, met als uitzicht het Ginetta Junior Championship, het kampioenschap dat Rocco Coronel in 2025 als debutant op zijn naam zette.

Ricciardo werd in 2024 na de race in Singapore officieel uit zijn stoeltje gezet bij het zusterteam van Red Bull Racing, de Racing Bulls. Daarmee kwam er ook direct een einde aan de Formule 1-carrière van 'Danny Ric', die in 2011 bij HRT begon. Via Toro Rosso kwam de Australiër in 2014 bij Red Bull Racing terecht en werd hij na het vertrek van Sebastian Vettel gezien als de man voor de toekomst. In 2016 sloot Max Verstappen aan en Ricciardo besloot eind 2018 naar Renault te vertrekken. Via het Franse team kwam hij in 2021 bij McLaren, waar hij uiteindelijk werd vervangen door Oscar Piastri.

Ricciardo wil nieuwe generatie op weg helpen

Ricciardo gaat zelf niet meer racen, maar wil jonge talenten wel ondersteunen via zijn eigen initiatief, de Daniel Ricciardo Series, of DRS, zo laat hij op zijn Instagram-account weten: "Ik weet dat er weer een jaar is voorbijgegaan, het gaat snel, maar ik hoop dat jullie een geweldige tijd op het circuit hebben gehad. Ik zag in de zomer al veel glimlachen, dus ik hoop dat die blijven tot het einde van het seizoen. Om die glimlachen vast te houden, is er wat nieuws voor 2026. We gaan, en met 'we' bedoel ik ook mezelf, twee coureurs tussen de 14 en 17 jaar selecteren voor de Ginetta Junior Scholarship. Dat is behoorlijk spannend, want het biedt de kans om in een raceauto te rijden en die ervaring op te doen. En als iemand van jullie gewoon karts wil racen en wil ervaren hoe het is om wiel aan wiel te rijden, dat is meer dan waar wij voor staan, maar ook perfect om je racecarrière te beginnen. Alles is daar voor jullie, dus er is volop ruimte in de DRS cadet- en juniorseries. Ik zal volgend jaar ook bij een aantal races aanwezig zijn. Ik kijk ernaar uit jullie te zien."

De 15-jarige Coronel wist in 2025 als eerste niet-Brit het kampioenschap te winnen. Ook andere bekende namen gingen hem voor, zoals Freddie Slater, Luke Browning en Abbi Pulling, evenals Jamie Chadwick en enkelvoudig wereldkampioen Lando Norris.

