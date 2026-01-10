close global

Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2026 mee gaan racen

Remy Ramjiawan
Hoewel het jaar nog maar een weekje jong is, wordt er al reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe seizoen. Daarin is er een debutant, maar tevens zien we een paar routiniers op de grid. De FIA heeft de gehele startlijst van het 2026-seizoen naar buiten gebracht, met de daarbij behorende startnummers.

Max Verstappen reed de afgelopen vier jaar met startnummer 1, maar omdat hij in 2025 werd afgevlagd als vicekampioen, kan hij dat nummer niet meer gebruiken. Kampioen Lando Norris pakte graag dat nummer over en zijn McLaren zal dan ook worden voorzien van startnummer 1. Norris reed normaal gesproken met nummer 4. Verstappen liet eventjes in het midden welk nummer hij volgend jaar zou gaan gebruiken, maar Red Bull bevestigde later dat dit nummer 3 wordt. Verstappens persoonlijke nummer vóór zijn WK-titels was 33. Arvid Lindblad, de debutant van volgend jaar, rijdend voor Racing Bulls, zal racen met startnummer 41.

De startnummers van de Formule 1-coureurs voor 2026

CoureurTeamStartnummer
Lando NorrisMcLaren1
Oscar PiastriMcLaren81
George RussellMercedes63
Kimi AntonelliMercedes12
Max VerstappenRed Bull Racing3
Isack HadjarRed Bull Racing6
Charles LeclercFerrari16
Lewis HamiltonFerrari44
Alexander AlbonWilliams23
Carlos SainzWilliams55
Arvid LindbladRacing Bulls41
Liam LawsonRacing Bulls30
Lance StrollAston Martin18
Fernando AlonsoAston Martin14
Esteban OconHaas31
Oliver BearmanHaas87
Nico HülkenbergAudi27
Gabriel BortoletoAudi5
Pierre GaslyAlpine10
Franco ColapintoAlpine43
Sergio PérezCadillac11
Valtteri BottasCadillac77

