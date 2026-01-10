Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2026 mee gaan racen
Hoewel het jaar nog maar een weekje jong is, wordt er al reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe seizoen. Daarin is er een debutant, maar tevens zien we een paar routiniers op de grid. De FIA heeft de gehele startlijst van het 2026-seizoen naar buiten gebracht, met de daarbij behorende startnummers.
Max Verstappen reed de afgelopen vier jaar met startnummer 1, maar omdat hij in 2025 werd afgevlagd als vicekampioen, kan hij dat nummer niet meer gebruiken. Kampioen Lando Norris pakte graag dat nummer over en zijn McLaren zal dan ook worden voorzien van startnummer 1. Norris reed normaal gesproken met nummer 4. Verstappen liet eventjes in het midden welk nummer hij volgend jaar zou gaan gebruiken, maar Red Bull bevestigde later dat dit nummer 3 wordt. Verstappens persoonlijke nummer vóór zijn WK-titels was 33. Arvid Lindblad, de debutant van volgend jaar, rijdend voor Racing Bulls, zal racen met startnummer 41.
De startnummers van de Formule 1-coureurs voor 2026
|Coureur
|Team
|Startnummer
|Lando Norris
|McLaren
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|81
|George Russell
|Mercedes
|63
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|12
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|3
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|16
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|44
|Alexander Albon
|Williams
|23
|Carlos Sainz
|Williams
|55
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|41
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|Lance Stroll
|Aston Martin
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|14
|Esteban Ocon
|Haas
|31
|Oliver Bearman
|Haas
|87
|Nico Hülkenberg
|Audi
|27
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|5
|Pierre Gasly
|Alpine
|10
|Franco Colapinto
|Alpine
|43
|Sergio Pérez
|Cadillac
|11
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|77
