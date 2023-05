Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 6 mei 2023 21:05

Max Verstappen had tijdens de vrijdag in Miami een hoop last van zijn hoofdsteun. Volgens Helmut Marko kon Verstappen zijn hoofd bijna niet bewegen, maar heeft Red Bull Racing de oorzaak inmiddels gevonden.

Verstappen werd tijdens de vrije trainingen op vrijdag in Miami geteisterd door problemen met zijn hoofdsteun. Dit bleek ook wel uit de boordradio die te horen was tijdens de tweede vrije training. "Maat, het is mijn f***ing hoofdsteun weer. Ik zit gewoon de hele tijd vast met mijn hoofd", riep de Red Bull-coureur richting race-engineer Gianpiero Lambiase. Niet lang daarna keerde de Nederlander weer terug richting de pits om het probleem te laten onderzoeken.

"We gebruikten een nieuwe hoofdsteun", zo vertelde Marko voor de start van de derde vrije training tegenover het Oostenrijkse ORF. "Een kabel die onder andere ook de camera voedt, liep in bepaalde situaties vast." Volgens de Red Bull-adviseur gaat het hier om een relatief dikke kabel, die ook andere signalen uitstuurt. "Max zat met zijn hoofd vast en kon deze bijna niet bewegen. Daarom is er gekeken waar de oorzaak zat en hoe het verholpen kon worden."

Meer flexibiliteit nodig

"Het is nog niet helemaal zeker of we dezelfde hoofdsteun zullen gebruiken. Je moet zorgen dat je een bepaalde flexibiliteit of meer speling kunt krijgen in de kabel." Red Bull Racing hoopte het probleem tijdens de derde vrije training op te kunnen lossen. Vooralsnog is het echter niet zeker of dit gelukt is. Hoewel we Verstappen niet meer over het probleem hebben gehoord, wat natuurlijk een goed teken is, was tijdens de uitzending wel te zien dat er gedurende de vrije training nog uitgebreid naar de hoofdsteun werd gekeken door Marko en Adrian Newey. Of het echt opgelost is, moet dus blijken uit de kwalificatie.