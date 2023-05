Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 6 mei 2023 20:35

Volgens Christian Horner zijn er vooralsnog geen personeelsleden van Red Bull onderweg naar Ferrari. Volgens de teambaas klopt er absoluut niets van de geruchten dat Red Bull een aantal 'gijzelaars' vrij zou willen laten in ruil voor een vroegtijdige komst van Laurent Mekies bij AlphaTauri.

Onlangs kondigde AlphaTauri aan dat Laurent Mekies, die momenteel werkzaam is bij Ferrari, zich over een tijdje bij het team zal voegen als de opvolger van Franz Tost. Wanneer hij de overstap daadwerkelijk gaat maken, is vooralsnog niet bekendgemaakt. Dit heeft vermoedelijk te maken met de contractuele verplichtingen aan de kant van de Scuderia, aangezien hij officieel eerst met 'gardening leave' zal moeten. Sinds de aankondiging zijn de twee teams voer voor speculatie. Zo doet het gerucht de ronde dat het team van Ferrari pas bereid zal zijn om Mekies vroegtijdig te laten gaan, als zij in ruil enkele Red Bull-personeelsleden over mogen nemen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Red Bull moeten we die geruchten echter met een korreltje zou nemen. "Zoals gewoonlijk wordt er volop gespeculeerd", reageerde Horner tijdens de persconferentie van de teambazen. "Wordt er een gijzelaar ingeruild voor Laurent Mekies? Nou, we hebben geen gijzelaars. Dus wat betreft personeel dat naar Ferrari zou gaan, en dan met name op niveau van senior of medior, staat er niets gepland", zo benadrukte de Red Bull-teambaas.

OOK INTERESSANT: Ferrari beschuldigd van voortrekken Leclerc: "Blijkbaar staat Ferrari's besluit vast"

Ongeloof bij Red Bull

Sterker nog, de desbetreffende werknemers snappen zelf niet waar de geruchten precies vandaan komen. "Personen die in verband zijn gebracht met Ferrari, kwamen vorige week naar me toe en spraken hun ongeloof uit over sommige van deze geruchten. Maar weet je, het is de Formule 1, dat is onvermijdelijk. Maar er zijn geen plannen van senior werknemers om zich bij het team in Maranello aan te sluiten", aldus Horner.