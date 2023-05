Chris Deeley & Remy Ramjiawan

Zaterdag 6 mei 2023 20:19

Het team van Ferrari krijgt er van de Spaanse pers flink van langs. De Scuderia heeft voor het weekend in Miami een nieuwe vloer meegenomen, maar deze alleen geĆÆnstalleerd op de wagen van Charles Leclerc. Het team heeft als argument opgeworpen dat het nu goed het verschil tussen de twee vloeren kan meten, maar daar nemen de Spanjaarden geen genoegen mee.

Het team uit Maranello is in 2023 wat moeizaam uit de startblokken gekomen. Het echte hoogtepunt kwam afgelopen weekend in Azerbeidzjan. Leclerc wist niet alleen voor de hoofdrace op zondag de pole position te pakken, dat deed hij tijdens de Sprint Shootout dunnetjes over. De SF-23 is voorlopig nog geen wagen waarmee de zeges kunnen worden gepakt en dat was niet alleen tijdens de sprintace te zien, ook tijdens de Grand Prix in Bakoe werd de achterstand op de RB19 duidelijk.

Onderlinge stand

Hoewel het beeld na vorige week is ontstaan dat Leclerc het team van Ferrari leidt, is het nog altijd Sainz die boven de Monegask staat in het klassement, zij het met slechts zes punten. Wel is Leclerc over het algemeen de snellere van de twee en in 2022 wist de 25-jarige coureur het seizoen af te sluiten als vice-kampioen, daar waar Sainz 62 punten achter zijn teamgenoot op P5 stond.

Heeft Ferrari een keuze gemaakt?

"Ferrari heeft gezegd dat de upgrades aan de vloer die voor de Grand Prix van Miami kwamen, alleen op de auto van Leclerc komen", zo vertelt journalist Diego MejĆ­a op Fox Sports Premium ES. "Ze zeggen dat het doel is om het tempo met de vorige versie te vergelijken met de upgrade...maar sommigen stemmen zeggen dat het allemaal gaat om het bevoordelen van Leclerc, blijkbaar staat Ferrari's besluit vast en zijn de prestaties van Sainz gewoon niet bevredigend genoeg", aldus MejĆ­a.