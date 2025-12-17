Jacques Villeneuve is keihard in zijn kritiek aan het adres van Lewis Hamilton. De Canadees laat optekenen dat de wereldtitels van Hamilton niet moeilijk te winnen waren en dat het verschil met Max Verstappen dit jaar enorm duidelijk is geworden.

Lewis Hamilton is met zeven wereldkampioenschappen en tal van records één van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van de sport. De Brit kende het overgrote deel van zijn succes in dienst van Mercedes: het team dat tussen 2014 en 2021 oppermachtig was in de koningsklasse van de autosport. Eind vorig jaar maakte Hamilton de overstap naar Ferrari, maar daar komt hij vooralsnog niet goed uit de verf. De coureur uit Stevenage heeft het moeten afleggen tegen teammaat Charles Leclerc en kende - ook buiten de zwakke performance van Ferrari om - een zeer teleurstellend seizoen, ondanks de

Titels Hamilton niet moeilijk te winnen volgens Villeneuve

"Het heeft veel invloed op Lewis gehad dat hij veel kampioenschappen tegen zijn teamgenoot won", vertelt Villeneuve in de podcast High Performance. "Er was eigenlijk geen gevecht. Het enige gevecht dat hij aan moest gaan was tegen Nico Rosberg [in 2016] en dat verloor hij. Bij Ferrari moet hij er nu weer voor vechten. Het lijkt erop dat hij gewend is geraakt aan de makkelijke jaren. Zodra je denkt dat je onaantastbaar bent, word je langzamer. Dat is waar Max het verschil maakt. Als Red Bull een jaar draait waarin het met eenvoud alle races wint, zit Max er iedere keer bovenop, alsof het de laatste race van het seizoen is en hij een achterstand heeft. Als het lastig wordt en hij moet vechten, is hij dat dus al gewend. Dat is een groot verschil met het proces dat Hamilton nu doormaakt."

Mercedes had altijd wat achter de hand

De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "De titels van Hamilton waren niet moeilijk om te winnen. Mercedes lag in 2014 gigantisch voor met de motorreglementen en iedere keer als er een team een beetje in de buurt kwam, draaiden ze de motor weer wat verder open." Mercedes erkende enige tijd geleden zelf ook dat ze in hun dominante jaren inderdaad regelmatig inhielden, zodat de FIA niet zou ingrijpen. "Ze hadden altijd wat achter de hand. Het is alsof de concurrentie een nieuwe telefoon koopt, terwijl je weet dat je het nieuwe model al klaar hebt liggen. Zodra mensen die oude telefoon kopen, introduceren ze het nieuwe model."

