Berichtje achtergelaten voor Norris in Abu Dhabi op het beruchte tape
Berichtje achtergelaten voor Norris in Abu Dhabi op het beruchte tape
Het beruchte tape van McLaren speelde tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi weer een rol. Het tape leidde eerder dit seizoen nog tot een enorme boete voor Red Bull Racing. Voor de seizoensfinale had McLaren een inspirerend berichtje voor Lando Norris achtergelaten.
McLaren plakt voor de start van elke race steeds een stukje tape op de muur die de baan met de pitstraat scheidt. Dit geeft Norris namelijk een markeringspunt voor zijn gridbox. Eerder dit seizoen poogde Red Bull Racing deze er keer op keer af te halen. Samen met Max Verstappen probeerden ze het op die manier zo lastig mogelijk te maken voor hun titelrivalen. McLaren nam echter maatregelen door extra sterk tape of een ander plakkend materiaal te gebruiken vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten.
McLaren moedigt Norris aan
Op het Circuit of the Americas haalde een Red Bull-monteur tijdens de opwarmronde het stuk tape van de muur, maar dit kostte te veel tijd en dus leverde het een flinke boete op. Deze monteur negeerde instructies van de marshals om dit voor elkaar te krijgen en dus ging Red Bull bij de FIA op de bon voor €50.000 - de helft hiervan was een voorwaardelijke straf. McLaren had toen op het stuk tape geschreven: 'Better luck next time!'
In Abu Dhabi gebruikte McLaren opnieuw het beruchte tape om een berichtje achter te laten, ditmaal voor hun eigen Norris. 'You got this', zo wilde race-engineer Will Joseph hem aanmoedigen. De Britse coureur zou dan ook het wereldkampioenschap pakken met slechts twee punten voorsprong op Verstappen en dertien punten op Piastri.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen over vaderschap: "Ik ben relaxter geworden"
- 28 minuten geleden
Berichtje achtergelaten voor Norris in Abu Dhabi op het beruchte tape
- 58 minuten geleden
Mekies over hoe zijn aanpak bij Red Bull verschilt van Horner
- 1 uur geleden
Verstappen: "Je bent zwanger of je bent niet zwanger"
- 2 uur geleden
- 2
Eerste beelden van Mercedes GT3-test van Verstappen op Estoril lekken uit
- 3 uur geleden
- 2
Button moedigt Alonso aan om kinderen te krijgen: 'Dan kunnen ze gaan karten'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november