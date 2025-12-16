Het beruchte tape van McLaren speelde tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi weer een rol. Het tape leidde eerder dit seizoen nog tot een enorme boete voor Red Bull Racing. Voor de seizoensfinale had McLaren een inspirerend berichtje voor Lando Norris achtergelaten.

McLaren plakt voor de start van elke race steeds een stukje tape op de muur die de baan met de pitstraat scheidt. Dit geeft Norris namelijk een markeringspunt voor zijn gridbox. Eerder dit seizoen poogde Red Bull Racing deze er keer op keer af te halen. Samen met Max Verstappen probeerden ze het op die manier zo lastig mogelijk te maken voor hun titelrivalen. McLaren nam echter maatregelen door extra sterk tape of een ander plakkend materiaal te gebruiken vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten.

McLaren moedigt Norris aan

Op het Circuit of the Americas haalde een Red Bull-monteur tijdens de opwarmronde het stuk tape van de muur, maar dit kostte te veel tijd en dus leverde het een flinke boete op. Deze monteur negeerde instructies van de marshals om dit voor elkaar te krijgen en dus ging Red Bull bij de FIA op de bon voor €50.000 - de helft hiervan was een voorwaardelijke straf. McLaren had toen op het stuk tape geschreven: 'Better luck next time!'

In Abu Dhabi gebruikte McLaren opnieuw het beruchte tape om een berichtje achter te laten, ditmaal voor hun eigen Norris. 'You got this', zo wilde race-engineer Will Joseph hem aanmoedigen. De Britse coureur zou dan ook het wereldkampioenschap pakken met slechts twee punten voorsprong op Verstappen en dertien punten op Piastri.

