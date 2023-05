Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 15:29 - Laatste update: 15:35

Tijdens een sessie van een Formule 1-supportkampioenschap op Miami International Autodrome is een bizar incident gebeurd. De vrachtwagen waar de gecrashte Ferrari-bolide van Charles Leclerc op stond, reed de baan op, terwijl er een officiële sessie met andere raceauto's bezig was in het voorprogramma van de Grand Prix van Miami.

Het incident gebeurde tijdens de tweede vrije training van de Porsche Carrera Cup North America. De Nederlandse coureur Kay van Berlo was vorig jaar nog in dat kampioenschap actief als titelkandidaat. Dit weekend komt hij als gastrijder uit voor het team van Accelerating Performance.

Artikel gaat verder onder video

Crashes in vrije trainingen

De vrijdag van de Grand Prix van Miami verliep zeker niet zonder problemen. Nyck de Vries spinde in de eerste trainingssessie en schampte de muur. Het gevolg was een versnellingsbakwissel voor de AlphaTauri-coureur. Nico Hülkenberg maakte een flinke crash mee halverwege VT1. In de tweede vrije training was het de beurt aan zijn Haas-teamgenoot Kevin Magnussen, maar gelukkig voor de Deen was er niet zoveel schade als bij 'The Hulk'. In de slotfase van VT2 ging Leclerc de muur in en zijn Ferrari die vooral veel schade had aan de rechtervoorkant, moest worden weggetakeld.

OOK INTERESSANT: Formule 1-coureurs discussiëren met FIA tot in late uurtjes over DRS-zones in Miami

Beelden van incident

De beelden van het incident werden gedeeld op TikTok en zijn hier te bekijken: VIDEO.

De FIA ligt bij de fans die de beelden hebben gezien, dan ook onder vuur: "Ze zijn teveel gefocust op het verbieden van juwelen en zich druk maken over wat Lewis [Hamilton] aan het doen is," reageert iemand. "De FIA is de meest ongeorganiseerde bond in de autosport. Er is elke week wel weer iets," zegt een andere fan.