Sky Sports-analist deelt anekdote over "keiharde" Helmut Marko
Karun Chandhok, analist bij Sky Sports, heeft in de F1 Show-podcast openhartig gesproken over zijn ervaringen met Helmut Marko bij Red Bull Racing. De man die onlangs vertrok bij het team, stond bekend om zijn strenge aanpak en hoge verwachtingen, iets wat Chandhok zelf van dichtbij meemaakte als Red Bull-junior.
Chandhok beschrijft Marko als een veeleisende leermeester die het niet schroomde om zijn pupillen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. "Als je die niet leverde, dan belde hij je op een zondagavond op, gaf je een hele uitbrander en hing op terwijl je nog midden in een zin zat", zo vertelt Chandhok.
Marko betaalde om wereldkampioenen af te leveren
De strenge aanpak van Marko beperkte zich niet alleen tot de coureurs. Chandhok legt uit dat ook de teams in de juniorklassen niet ontsnapt aan Marko's hoge eisen. Als zij niet presteerden, kregen zij ook de volle laag. "Want hij zei dan: 'Luister, ik betaal jullie om mijn volgende wereldkampioenen af te leveren. Jullie doen je werk niet goed'", zo citeert Chandhok Marko. Het laat zien hoe hij zijn visie en verwachtingen overbracht op iedereen die betrokken was bij het programma.
Chandhok geeft Marko krediet voor topcoureurs
Ondanks de harde aanpak van Marko, erkent Chandhok dat de coureurs die onder zijn leiding zijn doorgebroken, allemaal topcoureurs zijn geworden. Hij noemt onder anderen Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Max Verstappen, Sebastian Vettel en Pierre Gasly. "Dus vanuit dat perspectief moet je hem wel krediet geven", zo besluit Chandhok.
