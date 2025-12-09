Na enkele dagen met flinke geruchten is nu daadwerkelijk de kogel door de kerk: Helmut Marko vertrekt na twintig jaar trouwe dienst bij het team van Red Bull Racing. Laurent Mekies reageert nu voor het eerst op het vertrek van de adviseur bij het team.

Na afloop van het 2026-seizoen liet Marko al optekenen te twijfelen aan zijn toekomst, ondanks zijn nog doorlopende contract bij het team van Red Bull. "Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen intern besprekingen hebben en we hebben geen haast. In de jaren van teamoprichter Dietrich Mateschitz had ik niet eens een contract. Voor mij is het belangrijk dat ik me comfortabel voel", zo liet de Oostenrijker vlak na de laatste race van het seizoen optekenen. Vanzelfsprekend bracht het de geruchtenstroom behoorlijk op gang.

Die zette nog enkele dagen door, waarna op dinsdag het daadwerkelijke nieuws naar buiten kwam dat Oostenrijker na jarenlange trouwe dienst de deur achter zich dichttrekt bij Red Bull. "Ik ben al zestig jaar actief in de autosport en de afgelopen twintig jaar bij Red Bull waren een buitengewoon en uiterst succesvol avontuur. Het was een fantastische tijd waarin ik zoveel getalenteerde mensen heb mogen helpen vormgeven en delen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me ​​met trots", zo liet hij onder meer weten. Nu reageert ook Mekies ook op zijn vertrek: "Het is ontzettend treurig nieuws dat Helmut ons gaat verlaten", zo stelt de teambaas.

Hij vervolgt: "Hij is al meer dan twintig jaar een onmisbaar onderdeel van ons team en van het hele autosportprogramma van Red Bull. Dit is dan ook het einde van een ontzettend succesvol hoofdstuk. Zijn vertrek laat een leegte achter en we zullen hem echt missen. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken voor zijn onmiskenbare steun, niet alleen de afgelopen maanden, maar ook tijdens mijn beginjaren bij Scuderia Toro Rosso. Op persoonlijk vlak was Helmut, samen met Oliver Mintzlaff, de drijvende kracht achter mijn terugkeer in de Red Bull-familie, eerst in Faenza en vervolgens deze zomer in mijn huidige functie in Milton Keynes. Helmut is een echte racer in hart en nieren, hij drijft ons altijd tot het uiterste en is altijd bereid risico's te nemen om onze doelen te bereiken."

