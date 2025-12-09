Het kogel lijkt door de kerk wat betreft het vertrek van Helmut Marko bij Red Bull Racing. Wat er op de achtergrond speelde waarom de hoofdadviseur niet langer in dienst zal zijn van de Oostenrijkse formatie, lijkt ondertussen ook bekend. De Limburger meldt namelijk dat Marko achter de rug van Red Bull om deals aanging waar andere topmannen het niet mee eens waren.

Marko is zelf een voormalig Formule 1-coureur en de winnaar van de 24 Uur van Le Mans van 1971. Na zijn racecarrière was hij de manager van verschillende Oostenrijkse F1-coureurs, zoals Gerhard Berger, voordat hij met RSM Marko zijn eigen team opzette in onder andere de Formule 3 en de Formule 3000 (tegenwoordig de FIA Formule 2). Hij werd in 2005, het debuutseizoen van het Red Bull F1-team, aangesteld als de hoofdadviseur, waar hij verantwoordelijk werd voor het ontwikkelingsprogramma voor jonge coureurs. Viervoudig wereldkampioenen zoals Sebastian Vettel en Max Verstappen kwamen in de koningsklasse terecht dankzij Marko.

Artikel gaat verder onder video

Contractschandaal met Dunne kost Red Bull tonnen

Nadat Christian Horner werd ontslagen en Laurent Mekies werd aangesteld als de nieuwe CEO en teambaas, dacht Marko dat hij het alleen voor het zeggen had, zo wordt er bij De Limburger uitgelegd. "Zo tekende hij in de zomer op eigen initiatief Arvid Lindblad voor Racing Bulls, terwijl daar intern bij Red Bull nog lang geen beslissing over was genomen. Marko trok zich niets aan van de kritiek en tekende later dit jaar nóg een junior in de vorm van Alexander Dunne. Een omstreden deal omdat Marko wist dat door de aandeelhouders, teambaas Laurent Mekies en [Red Bull GmbH-CEO Oliver] Mintzlaff al was besloten dat Dunne geen optie zou zijn voor het opleidingsprogramma."

© IMAGO | Alex Dunne

Dunne was weggegaan bij het juniorprogramma van McLaren in de hoop aangenomen te worden bij Red Bull. Er gingen zelfs geruchten de ronde dat hij niet zomaar juniorcoureur zou worden, maar kans maakte op het zitje bij Racing Bulls, die nu dus ingenomen zal worden door Lindblad. Marko bood Dunne naar verluidt een contract aan zonder dat Red Bull het wist. De andere topmannen zouden woest zijn geweest. Het contract tussen de Ierse coureur en Red Bull moest ontbonden worden, wat de energiedrankfabrikant honderdduizenden euro's zou hebben gekost.

