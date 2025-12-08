Max Verstappen kijkt met opgeheven hoofd terug op het seizoen 2025, waarin hij uiteindelijk als vicekampioen eindigde, op slechts twee punten achter Lando Norris. De Nederlander liet na afloop van de race al weten dat hij enorm trots is op de ommezwaai van het jaar. Op Instagram deelt hij bovendien de nodige felicitaties uit aan Norris.

Norris had voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi de beste papieren om de titel veilig te stellen, maar het moest nog wel gebeuren. De Engelsman kampte eerder in zijn carrière met mentale problemen, maar liet in Abu Dhabi zien dat hij de zenuwen volledig onder controle had bij het binnenhalen van zijn eerste titel. Norris startte vanaf P2 en zag teamgenoot Oscar Piastri hem passeren. Na de pitstops moest hij zich opnieuw naar voren knokken, iets wat hem relatief eenvoudig afging. Hij kwam als derde over de streep, waarmee de titelstrijd beslist was.

Trots

Op social media laat Verstappen van zich horen en blikt hij trots terug op het jaar: “Ongelofelijk trots. We hebben nooit opgegeven en bleven tot het allerlaatste moment pushen. Dank je wel Red Bull Racing, Honda en iedereen voor jullie steun gedurende de hele weg!!!” Ook spreekt hij Norris persoonlijk toe: “Lando, gefeliciteerd met je eerste kampioenschap. Goed gedaan, maat.”

Zijn vriendin Kelly Piquet is ondanks het mislopen van de titel eveneens erg trots: “Onze eeuwige kampioen ❤️.” Ook zijn zus Victoria laat van zich horen: “Zo, zo trots op je! Je hebt opnieuw laten zien waartoe je in staat bent! Je hebt tot het einde gevochten en nooit opgegeven.”

