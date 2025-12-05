Marko ziet concurrentie Red Bull nog niet helpen: "Niemand is snel genoeg"
De Grand Prix van Abu Dhabi biedt Max Verstappen - weliswaar tegen alle verhoudingen in - de kans om zijn vijfde wereldtitel van zijn loopbaan te pakken. Daarvoor heeft Red Bull wel gekkigheid in de race óf hulp van andere teams nodig. Voorlopig ziet Helmut Marko de concurrentie echter niet helpen.
De Grand Prix van Abu Dhabi dit weekend belooft de gedroomde apotheose van dit seizoen te worden, waarin maar liefst drie coureurs het nog tegen elkaar opnemen in de strijd om de felbegeerde wereldtitel van 2025. De laatste wereldtitel van dit Formule 1-tijdperk. Terwijl Verstappen opgaat voor zijn vijfde op een rij, vechten beide McLaren-rijders voor hun eerste titel. Lando Norris is met twaalf punten voorsprong op Verstappen vanzelfsprekend de grote favoriet. Oscar Piastri heeft de minst goede papieren met vier punten achterstand op Verstappen.
Norris voor Piastri
Door het puntenverschil met Norris, betekent het dat Verstappen de Grand Prix hoogstwaarschijnlijk moet winnen, terwijl Norris dan een slecht resultaat met boeken met een lage eindklassering. Daarvoor is er bijvoorbeeld een hele gekke race, of hulp van buitenaf nodig. Op de vrijdag stond de Brit echter twee keer bovenaan de tijdenlijst, terwijl ook Piastri niet in de buurt kon komen: "Het is jammer genoeg Norris die sneller is en niet Piastri, we hadden het liever andersom gehad", zo laat Marko tegenover Motorsport.com optekenen na de eerste dag.
Concurrentie haakt nog niet aan
Zoals gezegd kan er ook hulp uit onverwachte hoek komen, als bijvoorbeeld de Ferrari's en de Mercedessen zich vooraan het veld melden om zo punten van Norris af te snoepen. De Oostenrijker ziet voorlopig echter niemand van de concurrentie in staat om die vurig gewenste hulp te bieden: "Ik zie geen één van hen die snel genoeg is", zo klinkt het duidelijk. Toch blijft hij hoopvol: "Misschien vinden ze nog iets richting morgen." Op een foutje van McLaren rekent hij voorlopig niet: "We kunnen niet drie keer achter elkaar op een fout van McLaren vertrouwen. We moeten het gevecht op basis van onze eigen kracht aangaan."
