Marko countert snoeiharde kritiek van Wolff: "Men moet er gewoon naar kijken"
Dr. Helmut Marko kreeg een enorme veeg uit de pan van Toto Wolff toen hij stelde dat Kimi Antonelli met opzet aan de kant ging voor Lando Norris tijdens de Grand Prix van Qatar. Wolff noemde Marko onder meer "hersenloos". Marko blijft echter bij zijn standpunt en wil dat "men er naar gaat kijken".
Norris leek op plek vijf klemvast te zitten achter Antonelli in Qatar, maar in de voorlaatste ronde ging hij toch opeens fluitend aan de Mercedes voorbij. Dit was bijzonder nadelig voor Max Verstappen met het oog op het kampioenschap. Gianpiero Lambiase was de eerste die hiervan melding maakte over de boordradio. Het leek er in eerste instantie op dat Antonelli zomaar opzij ging voor Norris. Ook Marko was die mening toegedaan. "Het was té opzichtig", zei hij na afloop. Wolff kon op zijn beurt niet geloven wat hij hoorde uit de mond van Marko. Mercedes was absoluut niet bezig de kampioensstrijd te beïnvloeden, stelde hij. Volgens Wolff moest Marko zich maar "eens laten nakijken". Ook noemde hij de man uit Graz "hersenloos" en iemand "die spoken ziet". Marko slaat de kritiek van Wolff echter in de wind.
Marko blijft bij standpunt ondanks kritiek Wolff
Toen de uitspraken van de pislinke Wolff werden voorgelegd aan zijn landgenoot bij Red Bull, bleef Marko bij zijn standpunt en drong hij erop aan dat mensen de beelden van het incident moesten bekijken.“Antonelli?” zei de 82-jarige tegen Motorsport Magazin. “Als je twee keer zo de fout ingaat, mag je het toch wel zo noemen? “Het gebeurde twee keer. Twee keer. En de onderkant was volgens mij niet beschadigd. Ik kan het als volgt weerleggen: men moet er gewoon naar kijken. Het gebeurde tenslotte niet slechts één keer.”
