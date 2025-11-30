close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fornaroli in F2 at Monza

Fornaroli kroont zichzelf tot Formule 2-kampioen na hoofdrace in Qatar

Fornaroli kroont zichzelf tot Formule 2-kampioen na hoofdrace in Qatar

Jan Bolscher
Fornaroli in F2 at Monza

Leonardo Fornaroli heeft het kampioenschap in de Formule 2 op zijn naam geschreven. De twintigjarige Italiaan kwam in de hoofdrace in Qatar als tweede over de streep, en is daarmee niet meer te achterhalen door de concurrentie.

De titelstrijd in de Formule 2 was lange tijd spannend dit jaar. Onder andere Richard Verschoor behoorde maanden lang tot de kanshebbers, maar de Nederlander heeft definitief achter het net gevist. Leonardo Fornaroli kwam in de hoofdrace in Qatar als tweede over de streep en is daarmee definitief niet meer te achterhalen door de concurrentie. De Formule 2-coureurs komen volgende week in Abu Dhabi ook nog in actie, maar de voorsprong van de Italiaan is inmiddels onoverbrugbaar. Verschoor staat op de gedeelde tweede plaats in het klassement.

Gerelateerd

F2

Net binnen

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
Track limits in Qatar

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 12 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
Red Bull reageert

Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'

  • 58 minuten geleden
  • 4
 Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend

  • 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren:
Strategische blunder

Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"

  • 2 uur geleden
  • 3
 Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
Hulde aan de engineers

Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer

  • 2 uur geleden
  • 7
 VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
Nasleep Qatar

VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli

  • 3 uur geleden
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
150.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • Gisteren 10:04
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x