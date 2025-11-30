Leonardo Fornaroli heeft het kampioenschap in de Formule 2 op zijn naam geschreven. De twintigjarige Italiaan kwam in de hoofdrace in Qatar als tweede over de streep, en is daarmee niet meer te achterhalen door de concurrentie.

De titelstrijd in de Formule 2 was lange tijd spannend dit jaar. Onder andere Richard Verschoor behoorde maanden lang tot de kanshebbers, maar de Nederlander heeft definitief achter het net gevist. Leonardo Fornaroli kwam in de hoofdrace in Qatar als tweede over de streep en is daarmee definitief niet meer te achterhalen door de concurrentie. De Formule 2-coureurs komen volgende week in Abu Dhabi ook nog in actie, maar de voorsprong van de Italiaan is inmiddels onoverbrugbaar. Verschoor staat op de gedeelde tweede plaats in het klassement.

