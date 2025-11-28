De FIA heeft een statement gedeeld na een belangrijke vergadering met de Formule 1-coureurs over de Driving Standards Guidelines. De bijeenkomst, die al op de agenda stond, kreeg extra urgentie door de recente frustraties onder de coureurs over de uitspraken van de FIA-stewards.

De afgelopen weken was er veel onvrede onder de coureurs na de uitspraken van de FIA-stewards. Meerdere incidenten leidden tot kritiek van GPDA-directeuren Carlos Sainz en George Russell. De coureurs waren het er niet over eens dat de stewards consistent waren en vonden sommige straffen te zwaar. Een specifiek incident dat veel discussie opriep, was het voorval tussen Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc in Brazilië. Piastri kreeg hier een straf, die volgens veel coureurs onterecht was. De stewards verwezen naar de Driving Standards Guidelines, een lijst met afspraken over het racen die is opgesteld door de FIA en de coureurs.

Artikel gaat verder onder video

Vergadering in Qatar

Tijdens de vergadering in Qatar bespraken de coureurs met de wedstrijdleider en de stewards de richtlijnen. De FIA meldde dat er goed overleg was en dat meerdere incidenten als basis voor het debat werden gebruikt. Het ging onder andere om het moment in Brazilië, een duel tussen Sainz en Oliver Bearman in Monza, het veelbesproken duel tussen Sainz en Liam Lawson in Zandvoort, een gevecht tussen Lando Norris en Charles Leclerc in Austin en een duel tussen Max Verstappen en Leclerc in Mexico.

Meer respect voor gele vlaggen

Hoewel er nog geen aanpassingen zijn doorgevoerd aan de richtlijnen, zijn er wel enkele punten waarover alle partijen het eens zijn. De FIA en de coureurs vinden dat er meer respect moet worden getoond voor gele vlaggen en dat de stewards pas na de race een besluit moeten nemen als ze nog niet alle elementen helder hebben tijdens de race zelf. Daarnaast vinden alle partijen dat de richtlijnen niet altijd leidend kunnen zijn en dat het belangrijk is om een oud-coureur als steward te hebben. Ook is er besloten dat de richtlijnen mogelijk moeten worden aangepast voor het gedrag bij blauwe vlaggen.

Gerelateerd