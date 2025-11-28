Max Verstappen is van mening dat de verplichte tweestopper in Qatar zomaar eens voordelig uit zou kunnen pakken voor hem en Red Bull Racing, omdat McLaren hier een voordeel mee verliest.

Uit analyses van bandenleverancier Pirelli is gebleken dat de bandenslijtage tijdens de Grand Prix van Qatar in 2024 enorm hoog lag. Uit veiligheidsoverwegingen is daarom in samenspraak met de FIA besloten dat een setje banden in de race maximaal 25 ronden gebruikt mag worden. Als een team een setje banden gebruikt dat al in een eerdere sessie is gebruikt, mag de set in de race minder dan 25 ronden afleggen. Ronden achter een safety car of virtual safety car tellen ook mee. De verkenningsronden en de formatieronde, niet.

Verplichte tweestopper in Qatar

De race telt zondag 57 ronden, wat betekent dat de Grand Prix van Qatar op zijn minst een verplichte tweestopper wordt voor de teams. Hiermee worden de strategische opties van de teams beperkt, maar kan er wel harder gepusht worden op het rubber. Het biedt echter een groter nadeel voor de teams die doorgaans erg sterk zijn in het bandenmanagement en vaak langer door kunnen rijden dan de concurrentie. Het team van McLaren bijvoorbeeld, dat bij hoge temperaturen - zoals in Qatar - vaak erg goed met de banden omgaat.

Mogelijk voordeel voor Verstappen

Max Verstappen denkt daarom dat deze nieuwe regel in zijn voordeel kan werken: "Ja, misschien wel, maar eerst wordt het belangrijk om te zien hoe onze auto reageert tijdens het weekend", klinkt het tegenover de aanwezige media in Qatar. "Op dit moment heb ik namelijk geen idee hoe goed of slecht we zullen zijn qua balans en met de banden. Het legt wel de strategie voor iedereen wat meer vast, al heb je nog wel opties om eerder of later te pitten. Er is een limiet, maar er zijn wel mogelijkheden. Voorafgaand aan een weekend denk je misschien 'dit wordt saai', maar misschien wordt het in de praktijk wel helemaal niet zo saai met ons."

Tekst en uitleg Pirelli

Pirelli zei eerder al over deze nieuwe regel: "Afgelopen jaar bereikten verschillende banden, met name de linker voorband, het maximale slijtageniveau. Deze omstandigheden, in combinatie met de grote hoeveelheid laterale energie, zorgen ervoor dat het materiaal sneller vermoeid raakte." De bandenleverancier wil voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door klappende banden of een groot gebrek aan grip, en heeft daarom besloten op veilig te spelen.

