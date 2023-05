Vincent Bruins

Woensdag 3 mei 2023 15:53

Er lijkt goed nieuws te zijn voor de Formule 1-fans uit de Benelux en omstreken die maar al te graag naar Circuit de Spa-Francorchamps gaan voor de Grand Prix van België. Naar verluidt heeft Kyalami wederom een deadline gemist voor een deal om de koningsklasse naar Zuid-Afrika te brengen. Een race daar zou de Belgische Grote Prijs moeten vervangen op de kalender.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft recent meerdere keren op laten tekenen dat de Formule 1 een wereldkampioenschap is en daarom alle continenten aan zou moeten doen. Het terugbrengen van de Grand Prix van Zuid-Afrika zou waarschijnlijk door zowel veel fans als coureurs zelf goed ontvangen worden, zo lieten Lewis Hamilton en Max Verstappen eerder al blijken, maar er is ook een keerzijde. De kalender is inmiddels bomvol en dat betekent dat andere bestemmingen plaats zouden moeten maken.

Éénjarige contracten

Het contract voor de Grand Prix van België wordt steeds met slechts een jaartje verlengd en is één van de races die de grootste kans heeft vervangen te worden door een race in Zuid-Afrika, als Kyalami daadwerkelijk op de kalender komt. "Om eerlijk te zijn is het niet genoeg om arrogant te zijn en te denken dat de toekomst gegarandeerd is, omdat je de afgelopen honderd jaar een race hebt gehad," vertelde Domenicali dan ook in een vergadering met investeerders vorige maand, doelend op niet alleen Spa-Francorchamps, maar ook op Monza in Italië en Monaco.

Deadline gemist

Volgens de in België wonende Zuid-Afrikaanse journalist Fritz-Dieter Rencken van RacingNews365 heeft het circuit van Kyalami de deadline van 30 april gemist. Al zou deze deadline voor de zoveelste keer wéér verlengd zijn om de organisatie achter de terugkeer van de Grand Prix van Zuid-Afrika nog meer tijd te geven om de financiën rond te krijgen, zou het geduld echt aan het opraken zijn. Er zou tegenwoordig met andere investeerders gepraat worden en niet meer met Warren Scheckter, waar afgelopen maart nog een dramatisch verhaal uitkwam. Deze investeerders komen naar verluidt van het in Miami-gebaseerde 777 Partners met steun van Kyalami 9 Hour-promotor Adam Brown. Als een Grand Prix van Zuid-Afrika niet gerealiseerd kan worden in 2024, vergroot dat de kansen van Spa-Francorchamps om nog eventjes op de kalender te blijven.