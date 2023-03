Vincent Bruins

De Formule 1 stond op het punt om een contract te tekenen voor een Grand Prix in Zuid-Afrika op Kyalami. Volgens Jody Scheckter werd iemand van het circuit echter hebberig, waardoor een proces van zes jaar plotseling ten einde kwam. Dat liet de wereldkampioen van 1979 weten tegenover Total-Motorsport.com.

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix is al 33 keer gehouden in de geschiedenis van de Formule 1, waarvan 21 keer op het circuit van Kyalami - inclusief de race in 1981 waar geen punten werden uitgedeeld. Tussen 1986 en 1991 werd deze Grand Prix niet verreden, vanwege de Apartheid, totdat het terugkeerde voor twee races vanaf 1992. Over vijf dagen zal het precies dertig jaar geleden zijn dat de koningsklasse voor de laatste maal op het Afrikaanse continent racete.

Hebberig worden

"Ik heb er zelf middenin gezeten. Mijn neef heeft er zes jaar aan gewerkt," vertelde Jody over zijn neef Warren Scheckter die de CEO is van de South Africa Grand Prix Association. "We waren zo dichtbij. Maar iemand van Kyalami gooide de prijs van toeslagen omhoog van 500.000 naar twee miljoen dollar en wilde het hele project overnemen. F1 is naar ons toegekomen om te tekenen. [Warren] had de steun van de regering en die van sommige van de rijkste mensen in Zuid-Afrika. Alles stond klaar, maar diegene van Kyalami werd hebberig. F1 vertrok en vanaf dat moment veranderde de gehele zaak. De regering realiseerde zich dat er een ruzie gaande was en trok de steun terug en dat was het einde."

Het draait allemaal om geld

"Misschien dat het weer gaat gebeuren. Ik weet het niet," legde de voormalig Ferrari-coureur verder uit. "Mijn neef heeft er bijna voltijds zes jaar lang aan gewerkt, omdat je eerst naar de regering moet gaan om steun te krijgen en ze moeten het er allemaal mee eens zijn om een budget op te stellen. Het vergt ontzettend veel moeite. Plotseling was het voorbij en hij had niks meer over. Ik denk dat Kyalami wel het circuit is waar nog naar wordt gekeken. Ze weten wat er moet gebeuren en het is mogelijk. [Een stratencircuit in] Kaapstad is misschien een beter plek. Het draait echter allemaal om geld."