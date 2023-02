Vincent Bruins

Dinsdag 21 februari 2023 12:56

Max Verstappen hoopt dat het de Formule 1 lukt om een Grand Prix in Afrika te organiseren. Naast Lewis Hamilton heeft de Nederlander nu dus ook die wens uitgesproken om op het continent te racen. De Red Bull Racing-coureur denkt dat dat de volgende stap is voor de koningsklasse.

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix is al 33 keer gehouden in de geschiedenis van de Formule 1, waarvan 21 keer op het circuit van Kyalami - inclusief de race in 1981 waar geen punten werden uitgedeeld. Tussen 1986 en 1991 werd deze Grand Prix niet verreden, vanwege de Apartheid, totdat het terugkeerde voor twee races vanaf 1992. Alain Prost won de laatste editie in 1993 voor Williams. Door de Kyalami 9 Hour in de GT3-racerij en de Cape Town E-Prix in de Formule E is de internationale autosport weer teruggekeerd in Zuid-Afrika. Er zijn gesprekken gehouden met de Formule 1 voor een mogelijke Grand Prix op Kyalami in de toekomst, maar dat is tot dusver op niks uitgelopen.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton

"We racen op elk ander continent, dus het lijkt me logisch, nietwaar?", reageerde Hamilton afgelopen september nog, verwijzend naar een wedstrijd in Afrika. "Er zijn daar veel plaatsen en gemeenschappen om je op te richten en de Formule 1 heeft echt geen reden om nu niet terug te gaan naar Afrika. Ik werk zo hard als ik kan, samen met Stefano [Domenicali] om dit voor elkaar te krijgen. Het is ook een van mijn dromen om in Afrika te racen voordat ik de Formule 1 verlaat." Nu heeft Verstappen ook de wens uitgesproken voor een Grand Prix in Afrika.

OOK INTERESSANT: Hamilton motiveert zijn fans: "Laat niets jullie in de weg staan"

Verstappen

"We hebben nog steeds een race in Afrika nodig," zei de tweevoudig wereldkampioen tegenover GQ Sports. "We zijn al actief op elk ander continent, dus ik denk dat dit de volgende stap is voor de Formule 1." Red Bull-reservecoureur Daniel Ricciardo sprong bij: "Waarschijnlijk Afrika, dat is degene die mij te binnen schoot." Verstappen heeft al eerder aangegeven nieuw terrein te willen ontdekken: "Zuid-Afrika. Ik denk dat het goed zou zijn om daar te racen," vertelde hij in een interview met LADbible. "We moeten zeker proberen te streven naar [een race in] Afrika. Op dit moment zou de best mogelijke plek Zuid-Afrika zijn, omdat ze daar al een circuit hebben en daar zijn ze al geweest."

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.