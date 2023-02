Redactie

Ook voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton is het bijna tijd om te gaan testen. De Brit kende een ongelukkig jaar in 2022, maar heeft vertrouwen in de W14 en laat via social media weten dat hij van plan is om dit jaar zijn beste versie van zichzelf te zijn.

Het team van Mercedes toonde afgelopen donderdag de W14. Met het nieuwe wapenfeit van het 2023-seizoen wil de renstal uit Brackley terugslaan na het teleurstellende 2022. Daarin wist George Russell weliswaar een pole position, een zege tijdens de sprintrace in Braziliƫ en de overwinning tijdens de Grand Prix te pakken, maar verder waren er maar weinig hoogtepunten te noemen. Voor Hamilton was het een kleurloos jaar, waarin hij geen zeges en pole positions wist bij te schrijven.

'Kies voor positiviteit'

Op social media laat hij weten dat hij klaar is het voor het nieuwe jaar en roept hij zijn fans op, om de beste versie van zichzelf te zijn. "Ik hou zoveel van jullie allemaal. Laten we de beste versie van onszelf zijn dit jaar, laat niets jullie in de weg staan. Er zijn geen mislukkingen, alleen lessen en we kunnen alles aan. Kies voor liefde, kies voor positiviteit. Ik stuur jullie licht, warmte en positieve golven", zo klinkt het.

