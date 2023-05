Jordy Stuivenberg

Sebastian Vettel keert sneller dan verwacht terug achter het stuur van een Formule 1-bolide, maar we hoeven hem niet ineens op de grid te verwachten. Vettel komt binnenkort in actie tijdens het Goodwood Festival of Speed.

De viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft het goed voor elkaar, want hij mag het circuit op met de Williams FW14B uit 1992 en de McLaren MP4/8 uit 1993. Die wagens werden in het verleden bestuurd door collega-kampioenen Nigel Mansell en Ayrton Senna, al geeft Vettel wel een twist aan zijn uitje. Hij tankt zijn bolides namelijk vol met duurzame brandstof.

De bolides zijn afkomstig uit de privé-collectie van Vettel, die de baan op gaat ter promotie van Race without trace. Het doel is CO2-neutraal te racen en daar draagt de Duitser dus zeker zijn steentje aan bij. "Het is geweldig om na al die jaren terug te keren naar Goodwood", vertelt Vettel in de aankondiging. In 2012 liet hij zijn gezicht voor het laatst zien op het Britse circuit.

Verantwoord racen

"Ik kan niet wachten om de baan op te gaan in mijn meest memorabele wagens, die dit weekend zullen rijden op duurzame brandstof. Ik ben en blijf een gepassioneerd racer, dus ik vind het belangrijk dat we blijven genieten van deze iconische racewagens. Dat moeten we alleen wel doen op een verantwoorde manier."

Het Goodwood Festival of Speed vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 16 juli. Vettel zal daar naast zijn optredens op de baan ook geëerd worden voor zijn successen in de autosport.