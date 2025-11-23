Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. Na afloop van de race in de gokstad in de Nevada is hij niet alleen uitgeroepen tot winnende coureur, maar ook tot winnende constructeur. De oplettende kijker zag de Formule 1-regie in de fout gaan tijdens het Wilhelmus.

Het was een relatief simpele wedstrijd voor Verstappen: hij pakte de leiding bij de start, nadat Lando Norris faalde in een poging te verdedigen richting de eerste bocht, en hoefde daarna eigenlijk niet meer in zijn spiegels te kijken. Norris zat een tijdje vast achter George Russell, maar kon hem halverwege de race voorbij dankzij een stuurbekrachtigingsprobleem bij de Mercedes. De Brit lag eerst zo'n vijf à zes seconden achter Verstappen, maar moest in de slotfase flink van zijn gas, waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat de plank van de vloer niet verder zou slijten. Daar worden Norris en Oscar Piastri nu voor onderzocht, en er wordt vanuit gegaan dat het een diskwalificatie op zal leveren.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wint als constructeur

Verstappen mocht de bovenste treden van het podium beklimmen, nadat hij meer dan twintig seconden eerder aan de finish kwam dan Norris. Russell maakte de top drie op de baan af.

Er wordt wel vaker gegrapt dat Verstappen in zijn eentje het hele Red Bull Racing-team is, aangezien de tweede coureur van de energiedrankfabrikant relatief gezien erg slecht presteert, of dat nou Sergio Pérez is eind 2024, Liam Lawson begin 2025 of Yuki Tsunoda nu. De F1-regie is per ongeluk op die grap ingegaan. Op tv werd Verstappen namelijk uitgeroepen tot de "winnende constructeur", en zou het Nederlandse volkslied voor het team zijn in plaats van voor de coureur. Ach ja, een foutje moet kunnen.

"Winning Constructor Max VERSTAPPEN"



No lies told. pic.twitter.com/pE91SqCUg9 — L loves LT3 (@Shit_Imissyou) November 23, 2025

Gerelateerd