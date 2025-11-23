De Grand Prix van Las Vegas is er eentje die nog veel zal worden besproken de komende dagen. Niet alleen vanwege Lando Norris en Oscar Piastri, maar ook vanwege de gevaarlijke situatie die ontstond toen marshals de baan opgingen terwijl de auto's nog op volle snelheid in de rondte reden. Voormalig FIA-topman Niels Wittich noemt het "absoluut onacceptabel".

De start in Vegas was chaotisch. Meerdere auto's liepen schade op en daardoor kwamen er meerdere onderdelen op de baan terecht. Dit leverde een gevaarlijke situatie voor de coureurs op en dus moesten de marshals de baan op om de rotzooi te verwijderen. Dit gebeurde echter in totaal onveilige omstandigheden, zo klinkt het uit de mond van voormalig FIA-topman Wittich. De FIA liet de marshals de baan opgaan terwijl er geen virtual safety car actief was. De coureurs reden dus op volle snelheid rond, terwijl de marshals massaal het asfalt betraden. Op televisie was goed te zien dat de marshals zich snel uit de voeten moesten maken, omdat de F1-auto's er met hoge snelheid aan kwamen rijden. Wittich kan er met z'n hoofd niet bij dat de FIA zo heeft gehandeld.

Artikel gaat verder onder video

Wittich noemt situatie in Vegas "absoluut onacceptabel"

"Dit mag niet gebeuren. Deze situatie is absoluut onacceptabel", verklaarde hij Wittich in een interview met Sky Germany. Hij legde uit dat er normaal gesproken bij de eerste bocht een procedure wordt geactiveerd die de marshals alert houdt wanneer de laatste auto passeert, zodat ze veilig kunnen ingrijpen als er nog brokstukken achterblijven. Nu verliep dat proces veel te langzaam. "Een dubbele gele vlag is op dat moment niet meer voldoende. Dat is gewoonweg fout", concludeert de voormalig FIA-topman.

FIA had op andere manier moeten ingrijpen

Wittich stelt dat er eenvoudig op een andere manier ingegrepen had kunnen worden, zodat er wel een veilige situatie ontstond voor de marshals. "Het activeren van een volledig gele baan kan in een seconde, en dan moet iedereen vaart minderen. Dat zou de snelste en eenvoudigste oplossing zijn geweest", zegt hij.

Gerelateerd