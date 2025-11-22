Tussen de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas was er nog meer actie op de baan. De eerste race van de F1 Academy, de Formule 4-klasse voor vrouwelijke coureurs die steun krijgen van Formule 1-teams, werd toen namelijk verreden. Het was een knotsgekke, regenachtige wedstrijd met een boel crashes en uiteindelijk een diskwalificatie.

Race 1 op het Las Vegas Strip Circuit begon achter de safety car vanwege de natte omstandigheden. Emma Felbermayr van Sauber zou als tweede starten, maar kwam niet weg van haar plek en moest achteraan aansluiten. Tina Hausmann van Aston Martin en Maya Weug van Ferrari schoven op naar P2 en P3, respectievelijk, achter Nina Gademan van Alpine die op pole stond. Tijdens de opwarmronde knalde Weug achterop Hausmann en beiden zouden vanwege schade niet kunnen starten.

Pin wint voor Gademan en Nobels na crashes en diskwalificatie

Toen de safety car naar binnenkwam, kon er eindelijk geracet worden. Alba Larsen in de Tommy Hilfiger-bolide haalde meteen Doriane Pin van Mercedes in evenals Gademan. Ze verdween aan de horizon, maar tikte vervolgens de muur aan bij het uitkomen van bocht 16. De ophanging brak af en ze spinde voor het veld. Larsen had veel geluk dat ze niet op hoge snelheid werd geraakt.

Ella Lloyd van McLaren kon een goed resultaat vergeten, toen ze op eigen houtje in de Tecpro-muur belandde. Richting de slotfase van de race haalde Pin Gademan in voor de leiding, en dat deed ze net op tijd. Twee bochten later raakten Red Bull-collega's Chloe Chambers en Alisha Palmowski elkaar namelijk en de eerstgenoemde crashte hard. Dat zorgde weer voor de safety car.

© Red Bull Content Pool

Pin won de race en dankzij de uitvalbeurt van Weug is het gat tussen de twee nu 20 punten. De Nederlands-Spaanse dame van Ferrari moet aankomende nacht Race 2 winnen en Pin mag niet hoger finishen dan P8, wil ze nog het kampioenschap kunnen winnen. Gademan zag als tweede het zwart-witgeblokt voor Palmowski.

Palmowski is echter gediskwalificeerd, nadat haar Red Bull-bolide illegaal was verklaard door de technische afdeling van de FIA. De aandrijfas bleek niet de juiste Belleville-configuratie te hebben. Aurelia Nobels, een juniorcoureur van Ferrari, schuift op naar P3 voor haar eerste podium.

Race 2 van de F1 Academy begint om 1:20 uur Nederlandse tijd en is op F1 TV, Viaplay en YouTube te volgen.

Here's the full classification after that hectic Reverse Grid race around the streets of Las Vegas. 🇺🇸 #F1Academy #LasVegasGP pic.twitter.com/GOgDl9ACtR — F1 Academy (@f1academy) November 22, 2025

