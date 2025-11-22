Verstappen ziet vier belangrijke Red Bull-engineers vertrekken na einde WK-titelreeks
Het is onwaarschijnlijk dat Max Verstappen dit seizoen nog wereldkampioen wordt. Maar na de vier eerdere zeer succesvolle jaren, hebben de andere F1-teams een boel interesse in de engineers van Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie is daarom genoodzaakt het team aan Verstappens kant van de garage volledig om te gooien, zo laat De Telegraaf weten.
Verstappen ligt 49 punten achter op Lando Norris, terwijl er in totaal nog maar 83 punten te verdienen zijn in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Er moeten hele gekke dingen gebeuren, wil de Limburger nog de titel afpakken van de McLaren-coureur. Maar we mogen niet vergeten dat Verstappen een viervoudig wereldkampioen is na het op zijn naam schrijven van de seizoenen 2021, 2022, 2023 en 2024. De concurrentie van Red Bull Racing is dat ook niet vergeten, want die zijn bezig geweest met het wegkapen van engineers. We wisten sinds Singapore al dat Matt Caller, de nummer één-monteur van Verstappen, naar Audi zou vertrekken om daar de rol van hoofdmonteur op zich te nemen, maar er gaan nog drie topmannen weg.
Lambiase blijft, maar de rest vertrekt
Control engineer Michael Manning wil een nieuwe uitdaging aangaan en stopt simpelweg bij Red Bull Racing. David Mart is de motorengineer van Verstappen, maar hij heeft besloten Caller te volgen en gaat dus ook naar Audi, de Duitse grootmacht die Kick Sauber overneemt voor 2026. Tom Hart zal volgend jaar niet langer de performance engineer zijn van Verstappen. Hij gaat namelijk verhuizen naar Williams. Het is misschien niet zo'n competitief team als Red Bull, maar daar zou hij wel aan de slag mogen op een hogere positie. Lambiase zal wel de race-engineer van Verstappen blijven.
Het vertrek van Caller, Hart, Manning en Mart komt na meerdere transfers waar Red Bull verlies heeft geleden, zoals ontwerpers Adrian Newey en Rob Marshall die nu respectievelijk bij Aston Martin en McLaren zitten, sportief directeur Jonathan Wheatley die zich nu de teambaas van Kick Sauber en Audi mag noemen, hoofdstrateeg Will Courtenay die nu sportief directeur is van McLaren, en natuurlijk het ontslag van teambaas en CEO Christian Horner. Engineers en ander toppersoneel van Red Bull zijn door Verstappens vier titels op rij het meest gewild.
