Norris verslaat Verstappen in slotfase lastige kwalificatie Las Vegas, Piastri vijfde

Lando Norris heeft pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Las Vegas na een regenachtige en uitdagende kwalificatie. De Brit versloeg in de slotfase Max Verstappen en Carlos Sainz en zal zo in de nacht van zaterdag op zondag vanaf P1 gaan starten aan de 22ste race van het seizoen 2025.

Het was van tevoren wel duidelijk dat het een chaotische kwalificatie kon gaan worden. Voor en tijdens het begin van de derde vrije training was er regen gevallen, en de coureurs bleken het erg lastig te hebben met deze omstandigheden. Ook het omkeerpunt naar de droge banden bleek een uitdaging voor de coureurs. Vervolgens begon het na de training en voor de kwalificatie weer te regenen, met als gevolg dat Q1 dus in regenachtige omstandigheden begon en de kwalificatie eigenlijk de hele tijd op intermediates en wets verreden zou worden. De omstandigheden: geen DRS, 12 graden Celsius in Las Vegas, 13 graden Celsius baantemperatuur.

Hamilton en Antonelli vallen uit tijdens Q1

Ondanks de omstandigheden gingen alle coureurs, met de coureurs van Aston Martin voorop op de wets, meteen de baan op. Zij kregen qua bandenkeuze alleen steun van Gabriel Bortoleto en kampioenschapskandidaat Oscar Piastri. Alle andere coureurs besloten voor de intermediates te gaan. Met interesse werd er naar de tijden van de coureurs van Aston Martin, Bortoleto en Piastri gekeken ten opzichte van de intermediates. Het werd vervolgens vrij duidelijk dat de wets de betere keuze bleek te zijn, waarna iedereen snel naar binnen besloot te gaan voor de wets en hun intermediates in te leveren. De tijden bleken in deze fase ongeveer 25 tot 30 seconden langzamer te zijn dan de tijden in droog weer.

In Q1, waarin de onderste vijf coureurs zouden afvallen, had Verstappen met nog zeven minuten te gaan samen met Piastri, Carlos Sainz en Charles Leclerc geen (competitieve) tijd op het bord staan. De druk stond er in de slotfase dus vol op voor de Nederlander, die samen met Yuki Tsunoda, Piastri, Sainz en Leclerc in de gevarenzone stond in de slotfase van Q1. Uiteindelijk zouden de titelfavorieten het redden door een snel rondje in de slotfase. Q1 kwam uiteindelijk bijna ten einde door Alexander Albon, die de auto tegen de muur aan reed in de derde sector toen hij de controle kwijt zou raken over de achterkant van zijn auto. Het was echter aan het einde van zijn rondje, waardoor hij toch nog naar de pits kon rijden en de slotfase van Q1 door kon gaan. Hij viel wel uit in Q1, samen met Tsunoda en twee andere verrassingen: Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton.

De uiteindelijke uitvallers na Q1: Albon (P16), Antonelli (P17), Bortoleto (P18), Tsunoda (P19) en Hamilton (P20). Vijf namen die we normaal gesproken in Q1 niet uit zien vallen. Het gaf aan dat de omstandigheden zorgden voor een gelijk speelveld waarin timing en de kwaliteit van de coureur de doorslag gaf.

Piastri en Leclerc ontsnappen aan uitschakeling in Q2

In Q2 werd het droog en werd ook de lijn op de baan wat droger, maar desondanks begon iedereen ook in deze sessie in de koude en lastige omstandigheden op de wets. Dit gebeurde dus met twee auto's van Alpine en Haas, die het hele weekend nog niet in vorm waren geweest. De coureurs werden steeds comfortabeler op de baan en en werden steeds minder foutjes gemaakt. Hierdoor gingen ook de rondetijden rap naar beneden vergeleken met het begin van Q1.

In de slotfase stonden Leclerc, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto en Pierre Gasly in de gevarenzone. Lance Stroll ging in deze slotfase, als enige, naar de intermediates. De rest bleef op wets rijden om zich zo bij de beste tien van Q2 te rijden en te kwalificeren voor Q3. Zeker de eerste sector van het rondje was volgens de FIA in de slotfase van Q2 al goed genoeg voor intermediates, de tweede en derde sector was nog wets volgens de wedstrijdleider. Piastri zou het uiteindelijk net redden door als tiende door te gaan naar Q3, net zoals Leclerc het met P9 net haalde.

De uiteindelijk uitvallers in Q2: Nico Hülkenberg (P11), Stroll (P12), Esteban Ocon (P13), Bearman (P14) en Colapinto (P15).

What. A. Save! 😱



Norris verslaat Verstappen in Q3, Piastri vijfde

Met Isack Hadjar, Sainz, Lando Norris, Liam Lawson, Fernando Alonso, Leclerc, Piastri, George Russell, Pierre Gasly en Verstappen begonnen we vervolgens aan de allesbeslissende Q3. Alle auto's besloten deze sessie aan te vangen op de intermediates. Na de eerste runs stond Piastri met nog 4,5 minuut te gaan in Q3 op P1 voor Sainz, Norris, Lawson, Russell, Verstappen, Alonso, Hadjar, Leclerc en Gasly. Hier zou nog veel veranderingen in komen in de slotfase, omdat de baan steeds droger en sneller werd.

Met ging van de laatste poging stond Norris overtuigend op P1 met een halve seconde voorsprong op de rest, voor Piastri, Verstappen, Sainz en Lawson. Met deze situatie begonnen de coureurs aan hun laatste run in Q3. Het was uiteindelijk, na veel verbeteringen en zelfs Sainz even op P1, Norris die pole position pakte voor Verstappen (0.323 seconden), Sainz, Russell en Piastri. Lawson werd zesde, voor Alonso, Hadjar, Leclerc en Gasly.

