McLaren ziet voordeel Red Bull verdwijnen door FIA-ingreep: "Vanaf 2026 wordt het anders"
McLaren was na São Paulo naar de FIA gestapt, omdat teambaas Andrea Stella vragen had over de motorwissel van Max Verstappen. Valt het nou wel of niet binnen de budgetcap? Neil Houldey, de technisch directeur van McLaren, geeft voor de F1 Grand Prix van Las Vegas meer uitleg over waarom ze naar de FIA zijn gestapt en hij wijst naar het voordeel wat Red Bull Racing heeft.
Verstappen werd op het Braziliaanse circuit van Interlagos al in Q1 geëlimineerd. Het was hem voor de eerste keer overkomen dat het puur op snelheid gebeurde. Aangezien Red Bull niks te verliezen had, besloten ze de Honda-power unit te vervangen en dus begon Verstappen vanuit de pits. Na een geweldige inhaalrace kwam hij als derde aan de finish. Maar of de motorwissel wel of niet binnen de budgetcap valt, is een kwestie van miljoenen euro's en kan het verschil maken tussen wel of niet een overtreding van de kosten die een team mag maken, en dus wel of niet een straf. McLaren wil duidelijkheid, en dat heeft de FIA overigens nog niet gegeven, maar weet tegelijkertijd dat er voor 2026 verandering gaat komen door nieuwe reglementen.
Voordeel voor Red Bull als fabrieksteam
"Wij bevinden ons een beetje op een andere positie", begon Houldey tegenover The Race. "Wij zijn geen fabrieksteam en dus kunnen we niet zomaar een motorwissel doen op basis van performance. Wij hebben namelijk geen PU-leverancier die blij is om gratis die motoren uit te delen. Dat is iets waar een fabrieksteam wel gebruik van kan maken, maar wij, die afhankelijk zijn van een ander, niet." McLaren lijkt het oneerlijk te vinden dat Red Bull Powertrains en Honda, die natuurlijk alleen voor Red Bull Racing en Racing Bulls motoren ontwikkelen, het op deze manier kunnen 'omzeilen'.
Nieuw kostenplafond voor power units
McLaren heeft geen eigen power unit en moet deze kopen van Mercedes. De vraagtekens boven de controversiële motorwissel van Verstappen en de financiën eromheen zouden volgend jaar opgelost kunnen zijn en McLaren, als klantenteam van Mercedes, zou dan geen of in ieder geval minder nadeel in dit soort situaties ondervinden. De FIA introduceert namelijk een aparte budgetcap voor de motoren. "Natuurlijk wordt het vanaf 2026 anders, wanneer het kostenplafond van de power units erbij komt", vervolgde Houldey. "Maar een ding is zeker, en dat hebben jullie gedurende dit jaar en de afgelopen seizoenen gezien, fabrieksteams hebben een voordeel ten opzichte van klantenteams, omdat die reglementen er nu niet zijn."
