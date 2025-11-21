Norris sluit tweede training vol met rode vlaggen af op P1, Verstappen negende

Lando Norris heeft de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Las Vegas op P1 afgesloten. De Brit bleef Andrea Kimi Antonelli en Chales Leclerc voor en sloot zo met vertrouwen de vrijdag in de Amerikaanse showstad af. Max Verstappen werd negende, maar hij - en veel andere coureurs - konden geen kwalificatierun doen wegens rode vlaggen in de slotfase.

De eerste vrije training verliep voor iedereen vrij rustig en zonder incidenten, met iedereen die meer dan twintig rondjes zou rijden. Uiteindelijk was het Charles Leclerc die de sessie op P1 afsloot, met onder meer Williams en Red Bull die meteen voorin goed meededen. Een moeizame sessie was het voor Haas, Alpine en Sauber. Vervolgens begon het tussen de sessies door te regenen, iets wat begin VT2 nog lichtelijk bezig was toen de sessie begon.

Lastige openingsfase voor coureurs door gevallen regen

Dit was ook de reden dat de coureurs in de beginfase van de tweede vrije training besloten om binnen te blijven. Pierre Gasly bleek na vijf minuten met George Russell de eerste coureur die naar buiten besloot te gaan. De rest zou snel volgen, waarbij alle coureurs dit voornamelijk deden op de mediums. Alleen Gabriel Bortoleto besloot op hards te starten aan VT2. De coureurs waren, na de regen die was gevallen, in de beginfase van de sessie vooral op zoek naar grip.

Na de eerste twintig minuten bleek het George Russell te zijn die op P1 stond met een 1:34.430, voor Norris en Oscar Piastri. Max Verstappen vonden we op dit moment in de sessie terug op P8. Het hoogste aantal rondje stond op dat moment op naam van Esteban Ocon, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson en Russell met negen rondjes.

📻 "The track is a bit slippery"



Ollie Bearman confirming that the circuit is rather tricky right now after the light rain! 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/5WxQIqR7EF — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Rode vlag verpest begin kwalificatieruns in VT2

Tijdens de tweede fase van de sessie begonnen de coureurs hun grip te vinden, werd de baantemperatuur hoger en werden dus ook de tijden flink verbeterd. Opvallend genoeg verliep, ondanks de lastige omstandigheden, ook deze periode zonder al te veel grote incidenten. Dit terwijl de coureurs steeds meer risico begonnen te nemen. Lawson en Hadjar bleken in deze fase van de sessie de eerste coureurs te zijn die naar softs zouden gaan. Er waren wat uitstapjes van Hadjar, Norris en Leclerc, maar dit liep allemaal goed af. Toch was er een rode vlag, die werd gecreëerd door problemen met een putje op het stratencircuit.

Na veertig minuten in de sessie, toen de kwalificatieruns net begonnen waren, stond Norris op P1 met een 1:33.602 voor Antonelli en Leclerc. Verstappen stond op P9 op dit moment in de sessie. Het hoogste aantal rondjes stond na veertig minuten op naam van Ocon, Franco Colapinto, Gasly, George Russell en Antonelli met zestien rondjes.

Charles Leclerc currently sits P1 in FP2... but understeer forces him to bail out of a lap! 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/SwSMsFWgEF — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Slotfase vrij kort

Na flink wat vertraging door de rode vlag, konden de coureurs met nog zes minuten te gaan in de sessie weer de baan op. Ongeveer de helft van de coureurs besloot op de eerste gebruikte mediums weer de baan op te gaan, terwijl andere coureurs met hun softs de sessie zouden hervatten. Het was voor Leclerc echter al snel weer klaar, want hij had problemen met het schakelen. De Monegask kon zijn auto wel buiten de baan parkeren, maar er was wederom een rode vlag (weer problemen met een putdeksel) waardoor de sessie ook voorbij was.

Uiteindelijk zou er aan de tijden dus amper meer wat veranderen. Norris sloopt af op P1 met een 1:33.602, voor Antonelli en Leclerc. Verstappen eindigde op P9, maar er waren dus veel coureurs die deze sessie geen snelle ronde konden noteren op de softs tijdens de kwalificatieruns wegens de rode vlaggen. Het hoogste aantal rondjes kwam op naam van Antonelli, Colapinto, Ocon en Russell met achttien rondjes.

