Jacques Villeneuve heeft zich uitgelaten over de contractverlenging van Franco Colapinto bij Alpine en stelt dat de Argentijn een soort 'pay driver' is. De wereldkampioen van 1997 deed dat op een gokplatform en liet daar zijn twijfels horen over de keuze van het team om Colapinto naast Pierre Gasly te houden richting 2026.

Colapinto, die sinds zijn instapmoment bij Alpine vanaf Imola geen punten heeft gescoord, staat behoorlijk onder druk qua vorm en volgens Villeneuve ziet het er allemaal niet goed uit voor de Argentijn: “Ik denk dat het erg lijkt op het tijdperk van pay drivers; één coureur in het team die een pay driver is om het team te financieren. Dat is alles wat Colapinto is. Het zijn niet de resultaten op de baan die we van buitenaf hebben gezien die die verlenging bij Alpine zouden kunnen rechtvaardigen", zo stelt de oud-coureur tegenover BetVictor Casino. Colapinto heeft af en toe wel snelheid laten zien, maar het is volgens Villeneuve niet constant genoeg om zijn plek recht te blijven blijven houden.

Valsecchi vraagt om Briatore

Ook Davide Valsecchi, F1-commentator en analist, vroeg zich eerder al af waarom Alpine niet gekozen heeft voor Leonardo Fornaroli in plaats van Colapinto: “We zouden Flavio Briatore moeten bellen en hem vragen waarom hij Colapinto tekent in plaats van Fornaroli te nemen", zegt hij. Fornaroli leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en volgens Valsecchi heeft hij het wel verdiend om een kans te krijgen in de koningsklasse: “Hij is constant, hij heeft goede kwalificaties en hij leidt het Formule 2-kampioenschap. Het is een grap dat hij niet naar de Formule 1 gaat."

Colapinto moet nu presteren

Met grote veranderingen in 2026 op de planning voor Alpine, met nieuwe chassis- en motorreglementen, konden ze qua strategie niet beter kiezen dan om de twee coureurs vast te leggen als het gaat om vooruitgang boeken. Juist nu de druk het grootst is, zal Colapinto bij Gasly in de buurt moeten komen. Doet hij dat niet, dan worden Aron of Fornaroli wellicht stukken interessantere opties voor het team. Voorlopig zit de Argentijn echter prima in het zadel met een contract voor volgend jaar op zak.