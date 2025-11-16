Rocco Coronel is als dertiende over de finish gekomen tijdens de derde en laatste Spaanse F4-race van het raceweekend in Barcelona. De Nederlander begon vanaf P5 en kende een dramatische start, maar vocht zich nog knap terug.

Rocco Coronel maakte tot nu toe dit raceweekend indruk door, zeker op zondag, tijdens de kwalificatie voor de derde race P5 te pakken en vervolgens tijdens de tweede race van het weekend naar P3 te rijden en zijn eerste podiumplek te veroveren. De Nederlander maakt zo indruk tijdens zijn eerste F4-weekend ooit en zal als plan hebben gehad om dit tijdens de derde F4-race nog eens te doen.

Rocco Coronel tijdens derde F4-race

Zoals gezegd begon Coronel vanaf P5 aan de derde race van het weekend, de laatste van het Spaanse F4-kampioenschap. Helaas bleek een slechte start dodelijk te zijn voor een nieuwe podiumplek. De Nederlander lag na de eerste paar bochten al 26ste en kende dus vanaf P5 een hele matige start. Na wat incidenten en een safety car lag Coronel negentiende en was hij dus wel flink wat plekken opgeschoven. Bij de herstart schoof de jonge Nederlander op naar P17, maar verder dan een uiteindelijke P13 kwam hij niet. Toch nog een prima comeback dus, na zijn matige start. De Belg Ean Eyckmans won de laatste race van het seizoen, voor Nederlander Reno Francot en de Pool Jan Przyrowski. Voor René Lammers was het een dramatische dag, want hij verloor P2 in het kampioenschap door een vijftiende plaats in deze laatste race.

