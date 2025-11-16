close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
rocco coronel, f4, 2025, generic

Rocco Coronel knap naar P13 na slechte start in derde F4-race, drama voor Lammers

Rocco Coronel knap naar P13 na slechte start in derde F4-race, drama voor Lammers

Lars Leeftink
rocco coronel, f4, 2025, generic

Rocco Coronel is als dertiende over de finish gekomen tijdens de derde en laatste Spaanse F4-race van het raceweekend in Barcelona. De Nederlander begon vanaf P5 en kende een dramatische start, maar vocht zich nog knap terug.

Rocco Coronel maakte tot nu toe dit raceweekend indruk door, zeker op zondag, tijdens de kwalificatie voor de derde race P5 te pakken en vervolgens tijdens de tweede race van het weekend naar P3 te rijden en zijn eerste podiumplek te veroveren. De Nederlander maakt zo indruk tijdens zijn eerste F4-weekend ooit en zal als plan hebben gehad om dit tijdens de derde F4-race nog eens te doen.

Rocco Coronel tijdens derde F4-race

Zoals gezegd begon Coronel vanaf P5 aan de derde race van het weekend, de laatste van het Spaanse F4-kampioenschap. Helaas bleek een slechte start dodelijk te zijn voor een nieuwe podiumplek. De Nederlander lag na de eerste paar bochten al 26ste en kende dus vanaf P5 een hele matige start. Na wat incidenten en een safety car lag Coronel negentiende en was hij dus wel flink wat plekken opgeschoven. Bij de herstart schoof de jonge Nederlander op naar P17, maar verder dan een uiteindelijke P13 kwam hij niet. Toch nog een prima comeback dus, na zijn matige start. De Belg Ean Eyckmans won de laatste race van het seizoen, voor Nederlander Reno Francot en de Pool Jan Przyrowski. Voor René Lammers was het een dramatische dag, want hij verloor P2 in het kampioenschap door een vijftiende plaats in deze laatste race.

Gerelateerd

Rocco Coronel

Net binnen

Norris is eerlijk over kansen in Las Vegas:
Lando Norris

Norris is eerlijk over kansen in Las Vegas: "Waarom zou ik dat denken?"

  • 14 minuten geleden
Verstappen prijst Antonelli na podium in Brazilië:
Max Verstappen

Verstappen prijst Antonelli na podium in Brazilië: "Blijf in jezelf geloven"

  • 1 uur geleden
Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton
Onderlinge duels race 2025

Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton

  • 2 uur geleden
  • 5
 Rocco Coronel knap naar P13 na slechte start in derde F4-race, drama voor Lammers
Coronel in F4

Rocco Coronel knap naar P13 na slechte start in derde F4-race, drama voor Lammers

  • 3 uur geleden
  • 2
 Mekies: 'Omvang van bijdrage Verstappen buiten F1 is enorm, zijn nalatenschap'
Nalatenschap Verstappen

Mekies: 'Omvang van bijdrage Verstappen buiten F1 is enorm, zijn nalatenschap'

  • 3 uur geleden
Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?
Races in F1

Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?

  • Vandaag 15:29
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x