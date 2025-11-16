Voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat nam zaterdag het op tegen AI-gestuurde Formule-wagens. Het ging weliswaar om een demonstratierace, bedoeld om te wijzen op de mogelijke toekomst van het racen.

Kvyat kwam in actie tijdens de Abu Dhabi Autonomous Racing League. Dit is een gloednieuwe raceklasse, waarbij engineers, wetenschappers en programmeurs de AI-gestuurde wagens instellen. Elk jaar strijden diverse teams van onderwijsinstellingen tegen elkaar om zo een AI-gestuurd kampioenschap uit te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Mens tegen machine

De wagens zijn afgeleid van de Super Formula-auto’s die in Japan worden gebruikt en kunnen snelheden tot 300 kilometer per uur behalen.

💻 Este es el coche completamente autónomo impulsado por IA (Inteligencia Alonsista) que competirá contra Daniil Kvyat este fin de semana



📷 El coche está plagado de cámaras 360° y sensores



🔥 Alcanza los 300km/h en Abu Dhabipic.twitter.com/z3axChzbyd — Nachez (@Nachez98) November 14, 2025

🇦🇪 | Daniil Kvyat persiguiendo a la IA. 🥶 pic.twitter.com/7kPpLp3zKh — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) November 15, 2025

Gerelateerd