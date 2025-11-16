Kvyat racet tegen AI-gestuurde Formule-wagens in Abu Dhabi
Kvyat racet tegen AI-gestuurde Formule-wagens in Abu Dhabi
Voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat nam zaterdag het op tegen AI-gestuurde Formule-wagens. Het ging weliswaar om een demonstratierace, bedoeld om te wijzen op de mogelijke toekomst van het racen.
Kvyat kwam in actie tijdens de Abu Dhabi Autonomous Racing League. Dit is een gloednieuwe raceklasse, waarbij engineers, wetenschappers en programmeurs de AI-gestuurde wagens instellen. Elk jaar strijden diverse teams van onderwijsinstellingen tegen elkaar om zo een AI-gestuurd kampioenschap uit te schrijven.
Mens tegen machine
De wagens zijn afgeleid van de Super Formula-auto’s die in Japan worden gebruikt en kunnen snelheden tot 300 kilometer per uur behalen.
Gerelateerd
Net binnen
Spaans F4-kampioenschp
Hier kun je vandaag de tweede en derde race van Rocco Coronel volgen
- 32 minuten geleden
AI
Kvyat racet tegen AI-gestuurde Formule-wagens in Abu Dhabi
- 1 uur geleden
GP van Las Vegas
Het tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas
- 3 uur geleden
- 5
GPFans Recap
DMSB wijzigt licentieregels na zege Verstappen, Coronel debuteert in Spaanse F4 | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Max Verstappen
Verstappen legt uit waar vonk voor racen is ontstaan: 'Hij is nog altijd mijn beste vriend'
- Gisteren 20:54
- 6
McLaren
Brown ziet gemoedelijke relatie tussen Norris en Piastri: 'Geen een keer spanning gevoeld'
- Gisteren 20:16
Veel gelezen
300.000+ views
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
200.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
200.000+ views
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
150.000+ views
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
150.000+ views
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
150.000+ views
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november