Max Verstappen and Daniil Kvyat on the podium of the German Grand Prix

Kvyat racet tegen AI-gestuurde Formule-wagens in Abu Dhabi

Remy Ramjiawan
Max Verstappen and Daniil Kvyat on the podium of the German Grand Prix

Voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat nam zaterdag het op tegen AI-gestuurde Formule-wagens. Het ging weliswaar om een demonstratierace, bedoeld om te wijzen op de mogelijke toekomst van het racen.

Kvyat kwam in actie tijdens de Abu Dhabi Autonomous Racing League. Dit is een gloednieuwe raceklasse, waarbij engineers, wetenschappers en programmeurs de AI-gestuurde wagens instellen. Elk jaar strijden diverse teams van onderwijsinstellingen tegen elkaar om zo een AI-gestuurd kampioenschap uit te schrijven.

Mens tegen machine

De wagens zijn afgeleid van de Super Formula-auto’s die in Japan worden gebruikt en kunnen snelheden tot 300 kilometer per uur behalen.

