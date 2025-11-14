close global

VIDEO: Bizarre inbraak bij Alpine F1 team | GPFans News

VIDEO: Bizarre inbraak bij Alpine F1 team | GPFans News

Brian Van Hinthum

Christian Horner (51) moest noodgedwongen vertrekken als CEO en teambaas bij Red Bull Racing, maar de Brit zou sindsdien benaderd zijn door verschillende investeerders om terug te keren in de F1-paddock. Er zou een bedrag van 1,5 miljard pond klaarstaan om een F1-team te kopen óf geheel nieuw op te richten.

VIDEO: Bizarre inbraak bij Alpine F1 team | GPFans News

  • 18 minuten geleden
Wheatley heeft grootse plannen:
Audi

Wheatley heeft grootse plannen: "Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto rijdt"

  • 1 uur geleden
Marko over titelkansen Verstappen: 'Er moet wat met Norris gebeuren'
Helmut Marko

Marko over titelkansen Verstappen: 'Er moet wat met Norris gebeuren'

  • 1 uur geleden
Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'
Lewis Hamilton

Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'

  • 2 uur geleden
  • 3
 Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas
GP van Las Vegas

Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas

  • 3 uur geleden
  • 1
 ‘Horner heeft miljarden over voor F1-team', Doornbos verhuist opnieuw | GPFans Recap
GPFans Recap

‘Horner heeft miljarden over voor F1-team', Doornbos verhuist opnieuw | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

