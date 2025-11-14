VIDEO: Bizarre inbraak bij Alpine F1 team | GPFans News

Christian Horner (51) moest noodgedwongen vertrekken als CEO en teambaas bij Red Bull Racing, maar de Brit zou sindsdien benaderd zijn door verschillende investeerders om terug te keren in de F1-paddock. Er zou een bedrag van 1,5 miljard pond klaarstaan om een F1-team te kopen óf geheel nieuw op te richten.

