Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Miami

Dinsdag 2 mei 2023 10:50 - Laatste update: 10:56

Na de race door de straten van Bakoe, maakt de Formule 1 zich op voor het volgende raceweekend dat in Miami zal gaan plaatsvinden. Het zal de tweede keer worden dat de Formule 1 afreist naar de Amerikaanse badplaats en Max Verstappen wist de eerste editie in 2022 op zijn naam te zetten.

Het racespektakel kreeg in Azerbeidzjan na een lentestop van vier weken weer vervolg. Het Baku City Circuit werd tweemaal een prooi voor Sergio Pérez. De Mexicaan heeft wel vaker iets extra's op een stratencircuit en wist niet alleen de sprintrace te winnen, ook de Grand Prix-zege ging naar de 33-jarige Mexicaan toe. Aankomend weekend staat de race rondom het Hard Rock Stadium op de planning.

Miami International Autodrome

De koningsklasse van de autosport zal voor de tweede keer afreizen naar het Miami International Autodrome. De eerste race werd in 2022 gehouden en het ronderecord staat op naam van Verstappen met een 1:31.361. Het circuit is 5,412 kilometer lang en aankomende zondag zullen er 57 ronden worden verreden. Het circuit kent negentien bochten en op de lange rechte stukken, waar er drie van zijn, kan er een topsnelheid van meer dan 340 kilometer per uur worden bereikt. In de bochtencombinatie 11 tot en met 16 moeten de rijders dan wel weer enorm langzaam rijden en het is iets waar vorig jaar een aantal keren kritiek op kwam.

Paddock in Miami, 2022

Voorlopige weersverwachting

Met nog een aantal dagen te gaan voordat het raceweekend gaat beginnen in Miami hebben we de voorlopige weersvoorspelling erbij gepakt. Qua temperatuur zullen de coureurs niet te klagen hebben, want het kwik zal rond de 29 graden Celsius blijven hangen tijdens het Grand Prix-weekend. Toch is er ook een kans op regen, vooral op de zaterdag en zondag.

Een blik op het weer voor komend weekend tijdens het raceweekend in Miami leert ons dat de coureurs net zoals in Bakoe weer te maken gaan krijgen met hoge temperaturen en veel zon. Zeker op zaterdag en zondag is er echter wel kans op regen #MiamiGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/QglEm9Ezar — GPFans NL (@GPFansNL) May 1, 2023

Stand in coureurskampioenschap

Constructeursklassement

1. Red Bull Racing 180 punten 2. Aston Martin 87 punten 3. Mercedes 76 punten 4. Ferrari 62 punten 5. McLaren 14 punten 6. Alpine 8 punten 7. Haas 7 punten 8. Alfa Romeo 6 punten 9. AlphaTauri 2 punten 10. Williams 1 punt

Tijdschema Grand Prix van Miami (Nederlandse tijd)

Alle sessies in Miami zullen komend weekend in Nederland pas 's avonds te volgen zijn. De eerste vrije training, derde vrije training, kwalificatie en race zullen voor Nederlandse fans nog wel te doen zijn. De tweede vrije training op vrijdag wordt nachtwerk, want deze sessie begint pas om 00:00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hieronder het volledige tijdschema.

Vrijdag 5 mei

Eerste vrije training: 20:30 uur - 21:30 uur

Tweede vrije training: 00:00 uur - 01:00 uur

Zaterdag 6 mei

Derde vrije training: 18:30 uur - 19:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur - 23:00 uur

Zondag 7 mei

Race: 21:30 uur - 23:00 uur