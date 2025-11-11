Montoya over Hamilton: "Hij zal de titel winnen of sterven in het harnas"
Montoya over Hamilton: "Hij zal de titel winnen of sterven in het harnas"
Lewis Hamilton zijn overstap naar het team van Ferrari voor het Formule 1-seizoen van 2025 leverde vooraf veel moois op, maar inmiddels is het jaar veranderd in een jaar vol frustraties en interne problemen. Ondanks alles heeft de Brit nog altijd de strijd om te winnen nog niet opgegeven en probeert hij zijn stempel te drukken op het team, zo ziet Juan Pablo Montoya.
Hamilton heeft ontzettend veel moeite moeten doen voor de auto en de starre aanpak en cultuur binnen het team zorgen ervoor dat het hem ook daar moeilijk gemaakt wordt. De SF-25 is een lastige wagen en ook in de races gaat het vaak qua communicatie en tactiek niet zoals ze zevenvoudig wereldkampioen bijvoorbeeld uit zijn Mercedes-tijd gewend is. Recent beoordeelde de Brit na het debacle op Interlagos zijn jaar als een 'nachtmerrie waarin hij leeft'. Kortom: een verre van ideale situatie. In 2026 liggen er echter weer nieuwe kansen.
Hamilton zal 'overwinnen of sterven in het harnas'
Ondanks die zorgen over de auto, denkt Montoya niet dat de Brit bij de pakken neer zal gaan zitten: "Lewis Hamilton heeft nog iets te bewijzen, hij zal zich niet zomaar gewonnen geven", zegt Montoya. "Hij zal het kampioenschap winnen of sterven in het harnas, zoals ze zeggen. Hamilton zal volgend jaar een flinke strijd leveren." Met die vastberadenheid, samen met het feit dat hij ongemakkelijk is met de auto, moet het team zich echt gaan afvragen of ze de auto voor 2026 moeten afstemmen op de Brit.
Montoya ziet Hamilton niet snel stoppen
Montoya ziet ook geen signalen dat de zevenvoudig wereldkampioen snel met pensioen zal gaan: "Er is geen kans dat hij stopt en binnenkort met pensioen gaat. Hij wil zijn nalatenschap niet verpest zien worden als de man die het niet heeft gered." Met de grote reglementswijziging van 2026 in het vooruitzicht, blijft de Brit vechten voor succes, ondanks de teleurstellingen van dit seizoen.
