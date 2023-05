Lars Leeftink

Maandag 1 mei 2023 21:42 - Laatste update: 22:10

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Lewis Hamilton weten waarom zijn Sprint Shootout niet ging zoals gepland, keken wij alvast vooruit naar het tijdschema voor komend weekend in Miami, bleken Charles Leclerc en Max Verstappen op hilarische wijze in de fout te zijn gegaan tijdens de podiumceremonie en liet Ralf Schumacher weten dat hij het gevoel heeft dat Verstappen een nieuwe teamgenoot wil. Dit is de GPFans Recap van 1 mei.

Hamilton onthult waarom Sprint Shootout tegenviel: 'Kreeg een slipstream van Red Bull'

George Russell had afgelopen weekend eigenlijk voor het eerst in 2023 niets in te brengen tegen het tempo van Lewis Hamilton, maar in de Sprint Shootout zat Russell toch ineens voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft daar wel een reden voor, en die reden is Red Bull. Max Verstappen en Sergio Pérez, die te ver weg waren om hem een slipstream te geven, zorgde ervoor dat Hamilton op zijn positie bleef. Meer lezen? Klik hier!

Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami

Komend weekend, amper een week na het raceweekend in Azerbeidzjan, staat het vijfde raceweekend van het seizoen in Miami al op het programma. Het is de tweede race van de vijf in zes weken tijd, met een tijdschema dat erg afwijkt van wat de fans normaal gewend zijn. Alles wat je over het aankomende raceweekend moet weten. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen en Leclerc maken hilarische fout tijdens podiumceremonie

Dankzij zijn zege tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan is Sergio Pérez de eerste coureur die meer dan eenmaal heeft weten te winnen in de straten van Bakoe. Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen en Charles Leclerc kwamen achter hem over de streep, maar hadden blijkbaar niet helemaal door op welke positie ze waren geëindigd. Het leverde een gek moment op tijdens de podiumceremonie. Meer lezen? Klik hier!

Ralf Schumacher: "Verstappen wil een nieuwe teamgenoot"

Ralf Schumacher is van mening dat de geruchten steeds sterker worden dat Max Verstappen eigenlijk zit te wachten op een nieuwe teamgenoot. Het contract van Sergio Pérez verloopt aan het einde van 2024. Schumacher denkt dat de Mexicaan egoïstischer wordt, omdat hij voor zijn laatste kansen vecht. Meer lezen? Klik hier!

EA Sports zet Verstappen op de cover van exclusieve 'Champions Edition' F1 23

Ergens deze zomer gaat de officiële Formule 1 game van dit seizoen uitkomen, F1 23. Vandaag heeft EA Sports samen met Codemasters de coureurs bekendgemaakt die op de cover van de game zullen staan. Er zullen, zoals in het verleden ook al vaak het geval was, twee versies zijn. Verstappen staat in zijn eentje op de cover van de 'Champions Edition'. Meer lezen? Klik hier!

'Newey akkoord met contractverlenging bij Red Bull Racing'

Goed nieuws voor Red Bull Racing op maandag, zo lijkt het. De grote man achter het ontwerp van de Red Bull-wagens, Adrian Newey, heeft een contractverlenging bij Red Bull goedgekeurd. Het contract van de Brit liep tot het einde van 2023. Ondanks dat de concurrentie niet heeft stilgezeten, kiest Newey voor een langer verblijf bij het team dat momenteel de Formule 1 domineert. Meer lezen? Klik hier!