Lars Leeftink

Maandag 1 mei 2023 16:41 - Laatste update: 16:43

Na het afgelopen weekend, waarin de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan verreden werd, staat er komend weekend alweer een raceweekend op het programma. Het is de vijfde race van het seizoen en de tweede race van de vijf in zes weken tijd, met een tijdschema dat erg afwijkt van wat de fans normaal gewend zijn.

De Grand Prix van Miami stond vorig jaar voor het eerst op het programma. Het was Max Verstappen die de allereerste race in de populaire Amerikaanse plaats zou winnen, nadat Charles Leclerc op zaterdag pole position had veroverd. Verstappen won de race op zondag uiteindelijk met bijna vier seconden voorsprong op Leclerc, terwijl Carlos Sainz derde werd. Vijf coureurs zouden de finish niet halen, waarvan drie er een DNF achter hun naam kregen. De vraag is wie er komend weekend de tweede Grand Prix van Miami op zijn naam gaat schrijven. De coureurs van Red Bull Racing zullen favoriet zijn, zoals ze dat het hele seizoen al zijn.

Grand Prix van Miami

Gezien het feit dat de race pas sinds 2022 op de kalender staat, zijn er alleen statistieken van vorig jaar. Er worden 57 rondjes gereden over het circuit, dat in totaal 5.4 kilometer per rondje is. Een totale racelengte dus van 308 kilometer. De snelste ronde is in handen van Verstappen met een 1.31.361. Het circuit heeft officieel negentien bochten en drie DRS-zones. Het rechte stuk is vrij kort, zeker gezien de twee andere lange rechte stukken die het circuit heeft. Vorig jaar vond de race nog plaats na de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit in Imola. Het was toen de vijfde race. Dit jaar is het ook de vijfde race, maar werd dus het raceweekend in Azerbeidzjan voor de Grand Prix van Miami afgewerkt. De race in Imola is de race die over twee weken, na het raceweekend in Miami, op het programma staat.

Waar is de Grand Prix van Miami te bekijken?

Voor het zien van alle sessies kunnen F1-fans ook komend weekend weer terecht bij F1TV en Viaplay. Beide partijen hebben ook statistieken en onboard-beelden van alle coureurs tijdens alle sessies. Daarnaast zijn er ook samenvattingen terug te zien bij beide partijen. Bij Ziggo Sport zal er weer een voorbeschouwing en een nabeschouwing zijn van de race op zondag, terwijl er ook op zaterdag een samenvatting te zien is van de kwalificatie. Op vrijdag is er het Formule 1 Race Café, waarin vooruitgeblikt wordt op het raceweekend.

Tijdschema Grand Prix van Miami (Nederlandse tijd)

Alle sessies in Miami zullen komend weekend in Nederland pas 's avonds te volgen zijn. De eerste vrije training, derde vrije training, kwalificatie en race zullen voor Nederlandse fans nog wel te doen zijn. De tweede vrije training op vrijdag wordt nachtwerk, want deze sessie begint pas om 00:00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hieronder het volledige tijdschema.

Vrijdag 5 mei

Eerste vrije training: 20:30 uur - 21:30 uur

Tweede vrije training: 00:00 uur - 01:00 uur

Zaterdag 6 mei

Derde vrije training: 18:30 uur - 19:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur - 23:00 uur

Zondag 7 mei

Race: 21:30 uur - 23:00 uur