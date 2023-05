Remy Ramjiawan

Maandag 1 mei 2023 11:32 - Laatste update: 12:01

De grote man achter het ontwerp van de Red Bull-wagens, Adrian Newey, is akkoord gegaan met een contractverlenging bij Red Bull Racing. Het contract van de Brit liep tot het einde van 2023 en hoewel de concurrentie niet heeft stilgezeten, kiest Newey voor een langer verblijf bij Red Bull.

Newey is één van de knappe koppen achter de bolides van het team uit Milton Keynes. In het nieuwe reglement, dat vorig jaar is begonnen, wist hij een RB18 op het circuit te plaatsen, waar de concurrentie maar grote moeite mee had. Ook in 2023 maakt het Oostenrijkse team de dienst uit binnen de Formule 1 en nog los van de krachtige Honda-motor, is vooral het efficiënte ontwerp het grote geheim van de bolide. Red Bull kan nog enige tijd leunen op de diensten van de Brit, want een contractverlenging is getekend.

Gemotiveerd als altijd

Tegenover Autosport vertelt teambaas Christian Horner: "Adrian is vanaf het begin zo'n fundamenteel onderdeel geweest. Hij is net zo gemotiveerd als altijd. Hij neemt buitengewoon veel dingen onder zijn hoede en om voor al die dingen uit zijn enorme ervaring te kunnen putten is natuurlijk geweldig voor ons. Daarnaast is het prachtig om te zien hoe hij samenwerkt met de jonge garde. Hij is uiteraard zeer geïnteresseerd in wat er gebeurt bij Powertrains en Red Bull Advanced Technology. Hij bestrijkt dus de drie pijlers van de campus in Milton Keynes."

Newey gelooft in concept Red Bull

Horner begrijpt dat Newey een doelwit was voor meerdere teams en prijst de kwaliteiten van de ontwerper. "Adrian is een zeer competente engineer op het gebied van alles wat met verbranding te maken heeft. Je kunt zien dat hij volledig in het concept gelooft en het potentieel ziet dat het op langere termijn biedt", aldus de teambaas. Over de details van de verlenging is op dit moment niets duidelijk, maar het zou gaan om een meerjarige deal.