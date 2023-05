Remy Ramjiawan

Volgens Ralf Schumacher worden de geruchten steeds sterker dat Max Verstappen eigenlijk zit te wachten op een nieuwe teamgenoot. Het contract van Sergio Pérez verloopt aan het einde van 2024 en de Duitser vermoedt bij Speedweek dat Checo egoïstischer wordt, omdat hij voor zijn laatste kansen vecht.

Na vier races in 2023 heeft het duo van Red Bull Racing allebei twee zeges achter hun naam staan. Het gevecht om de wereldtitel lijkt door de dominante RB19 dit jaar dan ook te gaan tussen de coureurs van het team uit Milton Keynes. Verstappen leidt nog altijd het klassement met 93 punten, maar door het sterke optreden van Pérez in Azerbeidzjan is het gat geslonken tot aan zes punten.

Pérez vecht voor laatste kansen

Het aflopende contract van Pérez kan volgens de broer van Michael Schumacher weleens een probleem worden. "Ik zie het als een probleem dat Pérez weet - zijn tijd bij Red Bull Racing loopt af. Hij vecht voor zijn kans om vooraan te staan, om te winnen, om inspraak te hebben in de titel. Feit blijft dat de teamgenoot altijd de grootste concurrent is en wie weet welke mogelijkheden er straks zijn. Je ziet aan Lewis Hamilton hoe snel het kan gaan", zo trekt Schumacher de vergelijking.

Na de race in São Paulo vorig jaar liep de spanning tussen het duo al op en Schumacher denkt dan ook Verstappen zo snel mogelijk afscheid wil nemen van Pérez: "Het is moeilijk, en het is vanuit mijn oogpunt duidelijk dat Verstappen een nieuwe teamgenoot wil. Ik hoor deze geruchten overal."

Egoïsme

Omdat Pérez vermoedt dat er aan het einde van 2024 geen contractverlenging te wachten staat, denkt Schumacher dat de Mexicaan nu een stuk egoistischer zal rondrijden. "Daarom wordt Sergio nu steeds egoïstischer en wat egoïsme betreft, mag Max Verstappen niet klagen. Max doet het al heel goed, hij is ook terecht nummer 1 in het team, maar zet ook onmiskenbaar zijn terrein af. Zijn teamgenoot zijn is zeker niet makkelijk - dat had ik zeker niet willen zijn", aldus Ralf Schumacher.