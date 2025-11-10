Met deze Black Friday deals kun je Verstappen en F1 nog beter volgen

Het is weer Black Friday en dat betekent dat er verschillende aanbiedingen zijn waarmee jij beter of op andere manieren kunt kijken naar Max Verstappen, Lewis Hamilton of andere coureurs die in F1 actief zijn en kun je nog mooier en makkelijker naar de koningsklasse kijken.

MediaMarkt, Bol.com en Coolblue

MediaMarkt heeft verschillende aanbiedingen waardoor je nog mooier kunt kijken naar hoe Verstappen over het circuit rijdt op jacht naar zeges en kampioenschappen. Denk aan televisies, laptops, tablets en nog veel meer toestellen waarop je op comfortabele wijze naar F1-races kan kijken. Bij Bol.com is de keuze nog wat uitgebreider, want daar is het ook mogelijk om met flinke korting toe te slaan op andere gebieden. Tot slot is Coolblue rondom Black Friday ook een goede opties voor alles omtrent elektronica.

Expert.NL en EP

Wie op zoek is naar een nieuwe televisie, tablet of laptop om met goede kwaliteit naar de Formule 1 te kijken, kan ook terecht bij Expert. Daar zijn namelijk rondom Black Friday ook enorm veel deals te vinden omtrent elektronica (en heel veel andere producten) waarmee jij je ervaring tijdens F1-races kunt verbeteren en nog meer kunt genieten van de koningsklasse. Ook bij EP zijn er genoeg Black Friday deals te vinden.

Opties om via VPN naar F1 te kijken

Natuurlijk zijn er tijdens Black Friday ook aanbiedingen om via VPN simpel naar F1 en Verstappen te kijken tijdens raceweekenden. Zo heeft NordVPN een mooie aanbieding om goedkoper dan normaal (74% korting en drie maanden extra) gebruik te kunnen maken van hun VPN's en ook nieuwe klanten de kans wil geven om goedkoper te starten met het gebruik van VPN om zo onder meer makkelijker en goedkoper naar F1 te kunnen kijken.

Corendon

Tot slot zijn er ook bij Corendon genoeg vakanties in de aanbieding tijdens Black Friday waardoor jij een stuk goedkoper kunt reizen en op vakantie kunt en dit misschien ook wel kunt combineren met een trip naar Las Vegas, Qatar of Abu Dhabi tijdens de slotraceweekenden van het F1-seizoen.

