FIA hakt knoop door over crash in São Paulo en deelt flinke straf uit aan Piastri

Oscar Piastri moet een tijdstraf van maar liefst 10 seconden incasseren tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. De stewards vinden dat hij een crash had veroorzaakt tijdens de herstart en dus is de McLaren-coureur als de verantwoordelijke aangewezen.

Lando Norris mocht de wedstrijd op het iconische, Braziliaanse circuit van Interlagos vanaf de pole position aanvangen en hij had een prima start voor Kimi Antonelli, Charles Leclerc en Piastri. Een crash tussen Gabriel Bortoleto en Lance Stroll evenals tussen Lewis Hamilton en Franco Colapinto leidde uiteindelijk tot een safety car-periode. Na een aantal ronden achter de Mercedes-AMG van Bernd Mayländer werd het veld weer losgelaten. Antonelli leek echter te slapen en dus gingen ze driewijd richting de Senna S in het gevecht om P2. Dat liep niet goed af.

Straf voor Piastri komt goed uit voor Verstappen

Piastri wilde aan de binnenkant duiken van Antonelli, maar er was contact tussen de McLaren en de Mercedes. Antonelli schoot daardoor naar buiten waar Leclerc zat. De linkervoorkant van de Ferrari brak af en de Monegask zag zijn podiumkansen in rook opgaan. Op wonderbaarlijke wijze liep Antonelli geen zichtbare schade op. Piastri pakte de tweede positie wel af, maar de stewards hebben hem een straf gegeven. Hij moet zo dadelijk een extra 10 seconden stilstaan tijdens zijn pitstop. In ronde 30 van 71, op het moment van schrijven, is het gat tussen Piastri en de nummer vier, Max Verstappen, slechts 9 seconden.

