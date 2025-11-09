FIA hakt knoop door over crash in São Paulo en deelt flinke straf uit aan Piastri
FIA hakt knoop door over crash in São Paulo en deelt flinke straf uit aan Piastri
Oscar Piastri moet een tijdstraf van maar liefst 10 seconden incasseren tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. De stewards vinden dat hij een crash had veroorzaakt tijdens de herstart en dus is de McLaren-coureur als de verantwoordelijke aangewezen.
Lando Norris mocht de wedstrijd op het iconische, Braziliaanse circuit van Interlagos vanaf de pole position aanvangen en hij had een prima start voor Kimi Antonelli, Charles Leclerc en Piastri. Een crash tussen Gabriel Bortoleto en Lance Stroll evenals tussen Lewis Hamilton en Franco Colapinto leidde uiteindelijk tot een safety car-periode. Na een aantal ronden achter de Mercedes-AMG van Bernd Mayländer werd het veld weer losgelaten. Antonelli leek echter te slapen en dus gingen ze driewijd richting de Senna S in het gevecht om P2. Dat liep niet goed af.
Straf voor Piastri komt goed uit voor Verstappen
Piastri wilde aan de binnenkant duiken van Antonelli, maar er was contact tussen de McLaren en de Mercedes. Antonelli schoot daardoor naar buiten waar Leclerc zat. De linkervoorkant van de Ferrari brak af en de Monegask zag zijn podiumkansen in rook opgaan. Op wonderbaarlijke wijze liep Antonelli geen zichtbare schade op. Piastri pakte de tweede positie wel af, maar de stewards hebben hem een straf gegeven. Hij moet zo dadelijk een extra 10 seconden stilstaan tijdens zijn pitstop. In ronde 30 van 71, op het moment van schrijven, is het gat tussen Piastri en de nummer vier, Max Verstappen, slechts 9 seconden.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Grand Prix van São Paulo, Norris op softs, Verstappen houdt druk erop
- 2 uur geleden
- 7
FIA hakt knoop door over crash in São Paulo en deelt flinke straf uit aan Piastri
- 23 minuten geleden
- 2
Verstappen loopt lekke band op in openingsfase van Grand Prix São Paulo
- 40 minuten geleden
Verstappen na vandaag mogelijk op 64 punten achterstand van WK-leider Norris
- 1 uur geleden
- 2
Ricciardo duikt plots op, maar het is niet waar je hem verwacht: "Wtf doet hij daar?"
- 2 uur geleden
Bortoleto breekt stilte na 57G-horrorcrash: 'Het is gewoon vreselijk'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Gisteren 11:43