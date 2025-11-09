Hoe laat begint de Grand Prix van São Paulo?
Het raceweekend in São Paulo is aangekomen op de laatste dag, wat betekent dat de hoofdrace op Interlagos op het programma staat.
Lando Norris is al het hele weekend de grote man op het strijdtoneel. Zo wist de klassementsleider zichzelf op vrijdag te belonen met de sprintpole en verzilverde hij dat tijdens de sprintrace. Teamgenoot Oscar Piastri viel in die race uit en kon zich direct richten op de kwalificatie. Daarin was Norris wederom de snelste, terwijl Max Verstappen het gebrek aan grip bevestigde. De Nederlander kon in de sprintrace geen vuist maken tegen de mannen voor hem en kwam als vierde over de streep. Tijdens de kwalificatie was P16 het maximaal haalbare.
Tijdschema sprintweekend Grand Prix van São Paulo
De formatieronde voor de Grand Prix van São Paulo begint vanavond om 18:00 uur.
- 2 uur geleden
