close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Start, sprint, Brazil GP, 2025

LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?

LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?

Remy Ramjiawan
Start, sprint, Brazil GP, 2025

Om 19:00 uur is het tijd voor de kwalificatie van het sprintweekend in Brazilië. Lando Norris was op vrijdag de snelste tijdens de sprintkwalificatie en de sprintrace, maar kan hij dat kunstjes straks herhalen? We gaan het zien om 19:00 uur.

Gerelateerd

Grand Prix van São Paulo

Net binnen

LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?
GP van São Paulo

LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?

  • 33 minuten geleden
Tsunoda cruciaal in mogelijke ommekeer Red Bull en Verstappen in São Paulo
Veranderingen setup RB21

Tsunoda cruciaal in mogelijke ommekeer Red Bull en Verstappen in São Paulo

  • 13 minuten geleden
Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan
Max Verstappen

Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan

  • 25 minuten geleden
VIDEO: Verstappen hoopt op meer grip bij de kwalificatie na aanpassingen | GPFans News
GPFans News

VIDEO: Verstappen hoopt op meer grip bij de kwalificatie na aanpassingen | GPFans News

  • 37 minuten geleden
FIA deelt dubbele straf uit na 'bijna vliegtuigongeluk', Bearman kruipt naar schorsing toe
Gevaarlijk rijgedrag

FIA deelt dubbele straf uit na 'bijna vliegtuigongeluk', Bearman kruipt naar schorsing toe

  • 43 minuten geleden
Russell ziet Norris 'Mario Kart-trucje' uithalen tijdens Sprint:
Crashes in Brazilië

Russell ziet Norris 'Mario Kart-trucje' uithalen tijdens Sprint: "Slimste coureur op de grid"

  • 58 minuten geleden
  • 6
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • Vandaag 11:43

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x