Norris zet ondanks sprintzege vraagteken bij keuze McLaren: "Dat maakte het lastig"

Lando Norris heeft zijn leiding in het kampioenschap uitgebreid met de overwinning in de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Het is voor het eerst dat iemand op het circuit van Interlagos de zaterdagswedstrijd wint vanaf de pole position. Makkelijk was het niet, want hij lag in de slotfase onder druk van Kimi Antonelli.

Norris mocht vanaf pole position vertrekken. De baan was glad vanwege regenbuien vóór de start van de race, maar iedereen stond op slicks. Oscar Piastri in de andere McLaren werd het slachtoffer van een natte kerb en crashte. Nico Hülkenberg en Franco Colapinto gingen eveneens de muur in en dat zorgde voor een rode vlag. Norris wisselde van de mediums naar de softs en bij Antonelli, George Russell en Max Verstappen gingen ze juist van de softs naar de mediums. Dit gaf Antonelli de kans om Norris onder druk te zetten in de laatste paar ronden, maar uiteindelijk moest hij toch genoegen nemen met de tweede plek. Norris loopt dankzij de crash van Piastri 8 punten uit. Tevens loopt hij nog 3 punten weg van Verstappen die vierde werd achter Russell.

Geen makkelijke race

"Het was lastig, het was lastig. Echter, dat maakt zo'n overwinning wel nog mooier", vertelde Norris direct na de Sprint. "Kimi maakte het absoluut niet gemakkelijk voor me. Ik wist dat ik moest pushen, want ik wist dat degene achter me dat ook deed. Maar het was glad, dus ik moest af en toe van het gas. De windstoten en de bandenslijtage zorgden ervoor dat het een nog grotere uitdaging was. Het was dus geen makkelijke race, maar dat is in Brazilië altijd te verwachten."

Bandenkeuze tijdens rode vlag

De Brit zet een vraagteken bij de keuze van McLaren om tijdens de rode vlag naar de softs te wisselen. "Dat maakte het wel lastig. We hadden verwacht dat we sneller zouden zijn. Of het aan de band lag of dat Mercedes het gewoon beter voor elkaar had, weten we nog niet. Voor de kwalificatie hebben we in ieder geval nog wat huiswerk te doen."

