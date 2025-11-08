Lando Norris heeft de volle buit gepakt tijdens de sprintrace in São Paulo. De Engelsman zag één van zijn rivalen uitvallen en Max Verstappen als vierde over de streep komen. Op social media ziet men vooral dat Piastri zijn eigen titelkansen om zeep helpt.

De sprintrace in São Paulo kwam om 15.00 uur Nederlandse tijd op gang en in de openingsronden zat de top vier dicht bij elkaar. Norris was duidelijk sneller en kon een gaatje trekken. In ronde acht ging het echter mis voor Piastri, die bij het ingaan van de Senna S de kerbstones raakte en vervolgens de controle over zijn wagen verloor. Ook Franco Colapinto en Nico Hülkenberg gingen van de baan, waarbij The Hulk uiteindelijk zijn race nog kon hervatten.

Hoewel het slechts om een sprintrace ging en het puntenverlies minimaal is, ziet men op social media dat Piastri zijn kansen op de titel aan het vergooien is.

Does Piastri know he can’t park there? — Dallas (@i_Forget_) November 8, 2025

Norris after summer break to everyone who shit-talked him and praised Piastri pic.twitter.com/i0JP6sp6w9 — Rodion Yushmanov (@RaY29rus) November 8, 2025

That’s it championship is over. Lando wins by pulling water on track and crashing teammate!!!🤬 — California Dreaming. (@ChrisMcGra5986) November 8, 2025

This was clearly caused by McLaren's favouritism towards Norris 👀🤣 — Harry (@Harry_White96) November 8, 2025

That’s entirely on him, sadly. Clipped the kerb and sent him off.



Let’s see how the Nutters try to pin this on McLaren’s “bias”. — Miles 𓅨 (@Fozza11_) November 8, 2025

Daarnaast was er ook wel wat verbazing over het feit dat de FIA koos voor een rollende start.

Why Rolling start? Like, sometimes I don’t know if the FÍA is dumb or just wants to favor some drivers… — Nico (@NicolasBrunoo) November 8, 2025

A gift from the FIA ​​for Lando, so he doesn't feel uncomfortable, a rolling start. Just give him the championship trophy already and let's stop this nonsense. — Hugo Lopez (@HugoLop83) November 8, 2025

Why @fia just don't give the trophy to Norris as it want and we get over it... — Hrvoje Klarić (@hrvklaric) November 8, 2025

