close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
mclaren

Internet ziet Piastri zichzelf uitschakelen: 'Kampioenschap is over'

Internet ziet Piastri zichzelf uitschakelen: 'Kampioenschap is over'

Redactie
mclaren

Lando Norris heeft de volle buit gepakt tijdens de sprintrace in São Paulo. De Engelsman zag één van zijn rivalen uitvallen en Max Verstappen als vierde over de streep komen. Op social media ziet men vooral dat Piastri zijn eigen titelkansen om zeep helpt.

De sprintrace in São Paulo kwam om 15.00 uur Nederlandse tijd op gang en in de openingsronden zat de top vier dicht bij elkaar. Norris was duidelijk sneller en kon een gaatje trekken. In ronde acht ging het echter mis voor Piastri, die bij het ingaan van de Senna S de kerbstones raakte en vervolgens de controle over zijn wagen verloor. Ook Franco Colapinto en Nico Hülkenberg gingen van de baan, waarbij The Hulk uiteindelijk zijn race nog kon hervatten.

Hoewel het slechts om een sprintrace ging en het puntenverlies minimaal is, ziet men op social media dat Piastri zijn kansen op de titel aan het vergooien is.

Daarnaast was er ook wel wat verbazing over het feit dat de FIA koos voor een rollende start.

Gerelateerd

Grand Prix van São Paulo São Paulo F1 Grand Prix van São Paulo

Net binnen

LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?
GP van São Paulo

LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?

  • 32 minuten geleden
Tsunoda cruciaal in mogelijke ommekeer Red Bull en Verstappen in São Paulo
Veranderingen setup RB21

Tsunoda cruciaal in mogelijke ommekeer Red Bull en Verstappen in São Paulo

  • 12 minuten geleden
Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan
Max Verstappen

Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan

  • 24 minuten geleden
VIDEO: Verstappen hoopt op meer grip bij de kwalificatie na aanpassingen | GPFans News
GPFans News

VIDEO: Verstappen hoopt op meer grip bij de kwalificatie na aanpassingen | GPFans News

  • 36 minuten geleden
FIA deelt dubbele straf uit na 'bijna vliegtuigongeluk', Bearman kruipt naar schorsing toe
Gevaarlijk rijgedrag

FIA deelt dubbele straf uit na 'bijna vliegtuigongeluk', Bearman kruipt naar schorsing toe

  • 42 minuten geleden
Russell ziet Norris 'Mario Kart-trucje' uithalen tijdens Sprint:
Crashes in Brazilië

Russell ziet Norris 'Mario Kart-trucje' uithalen tijdens Sprint: "Slimste coureur op de grid"

  • 57 minuten geleden
  • 6
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • Vandaag 11:43

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x