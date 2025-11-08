Internet ziet Piastri zichzelf uitschakelen: 'Kampioenschap is over'
Internet ziet Piastri zichzelf uitschakelen: 'Kampioenschap is over'
Lando Norris heeft de volle buit gepakt tijdens de sprintrace in São Paulo. De Engelsman zag één van zijn rivalen uitvallen en Max Verstappen als vierde over de streep komen. Op social media ziet men vooral dat Piastri zijn eigen titelkansen om zeep helpt.
De sprintrace in São Paulo kwam om 15.00 uur Nederlandse tijd op gang en in de openingsronden zat de top vier dicht bij elkaar. Norris was duidelijk sneller en kon een gaatje trekken. In ronde acht ging het echter mis voor Piastri, die bij het ingaan van de Senna S de kerbstones raakte en vervolgens de controle over zijn wagen verloor. Ook Franco Colapinto en Nico Hülkenberg gingen van de baan, waarbij The Hulk uiteindelijk zijn race nog kon hervatten.
Hoewel het slechts om een sprintrace ging en het puntenverlies minimaal is, ziet men op social media dat Piastri zijn kansen op de titel aan het vergooien is.
Daarnaast was er ook wel wat verbazing over het feit dat de FIA koos voor een rollende start.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP van São Paulo: wie pakt de pole position in Interlagos?
- 32 minuten geleden
Tsunoda cruciaal in mogelijke ommekeer Red Bull en Verstappen in São Paulo
- 12 minuten geleden
Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan
- 24 minuten geleden
VIDEO: Verstappen hoopt op meer grip bij de kwalificatie na aanpassingen | GPFans News
- 36 minuten geleden
FIA deelt dubbele straf uit na 'bijna vliegtuigongeluk', Bearman kruipt naar schorsing toe
- 42 minuten geleden
Russell ziet Norris 'Mario Kart-trucje' uithalen tijdens Sprint: "Slimste coureur op de grid"
- 57 minuten geleden
- 6
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Vandaag 11:43