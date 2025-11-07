De sprintkwalificatie vrijdag is een prooi geworden voor Lando Norris, die daarmee een uitstekende zet heeft bewerkstelligd in de strijd om zijn eerste wereldtitel. Het werd een sessie om snel te vergeten voor Max Verstappen, die niet verder kwam dan een teleurstellende zesde plek, en zodoende zijn kansen in de titelrace ziet slinken.

Hoewel er in de sprintrace natuurlijk nog geen dikke punten vergeven worden, is het wel een fijne indicatie om goed aan het weekend te beginnen. Mocht het ook misgaan bij de concurrentie, kun je natuurlijk ook zomaar acht punten inlopen op de tegenstanders, zoals Verstappen deed in Austin. Norris heeft dan ook een uitstekend resultaat weten te boeken. Oscar Piastri sluit aan op de derde plek, achter Andrea Kimi Antonelli. Voor Verstappen werd het dus geen al te beste sessie, wat ook geldt voor Lewis Hamilton die uitviel in SQ2 en voor Yuki Tsunoda in SQ1. Na afloop van de sessie heeft het internet de mening weer klaar.

Artikel gaat verder onder video

Here come the Max and Oscar fans claiming something unfair is happening. pic.twitter.com/eWWRtNct1d — Weeenzy (@weeenzy) November 7, 2025

MAX BOTTLE JOB LMAOOOO — Addison Barger Truther (@BlueJayEnjoyer) November 7, 2025

You must appreciate Lando. Lad is locked in. Oscar finally finding his feet again. Things may get really spicy by Sunday. Max is there and thereabouts.



Pivotal and perhaps the most crucial weekend for the WDC race. Oscar's dip is still bizarre, hoping it's a tight one tomorrow. — Saffron Phoenix (@uttuswaami) November 7, 2025

Piastri’s downfall need to be studied — Alexa Blunt (@alexa_blun81202) November 7, 2025

hE's GoNna dO iT, iSn'T hE

-Max fanboys — Faiyaz Bin Yousuf (@rhyme_1607) November 7, 2025

I need Antonelli to do something for us tomorrow — 𝑫𝑭𝑮 (@DFG_UTD) November 7, 2025

Should we talk about Antonelli? Brilliant driver! — goht12 (@tjenar10) November 7, 2025

Seasons over verstappen fans🙏McLaren taking both trophies this year — Caleb Grennell (@caleb_grennell) November 7, 2025

Gerelateerd