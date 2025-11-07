Het internet reageert op sprintpole Norris: "Seizoen over voor Verstappen-fans"
De sprintkwalificatie vrijdag is een prooi geworden voor Lando Norris, die daarmee een uitstekende zet heeft bewerkstelligd in de strijd om zijn eerste wereldtitel. Het werd een sessie om snel te vergeten voor Max Verstappen, die niet verder kwam dan een teleurstellende zesde plek, en zodoende zijn kansen in de titelrace ziet slinken.
Hoewel er in de sprintrace natuurlijk nog geen dikke punten vergeven worden, is het wel een fijne indicatie om goed aan het weekend te beginnen. Mocht het ook misgaan bij de concurrentie, kun je natuurlijk ook zomaar acht punten inlopen op de tegenstanders, zoals Verstappen deed in Austin. Norris heeft dan ook een uitstekend resultaat weten te boeken. Oscar Piastri sluit aan op de derde plek, achter Andrea Kimi Antonelli. Voor Verstappen werd het dus geen al te beste sessie, wat ook geldt voor Lewis Hamilton die uitviel in SQ2 en voor Yuki Tsunoda in SQ1. Na afloop van de sessie heeft het internet de mening weer klaar.
