Lando Norris mag de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo vanaf de pole position aanvangen op zaterdag. Hij zette een oppermachtig optreden neer tijdens de sprintkwalificatie op het iconische Braziliaanse circuit van Interlagos. Hij geeft echter toe dat hij nog niet helemaal comfortabel is in de McLaren.

Norris was ontzettend rap in de sprintkwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace en eindigde in SQ3 dan ook bovenaan met een 1:09.243. Kimi Antonelli wist een één-twee voor McLaren te verpesten door zich als tweede te kwalificeren binnen een tiende van Norris. Oscar Piastri moest genoegen nemen met de derde plaats voor George Russell en Fernando Alonso. Max Verstappen verloor te veel tijd in de tweede en derde sector en bleef uiteindelijk steken op P6.

Artikel gaat verder onder video

Nog niet helemaal comfortabel in de McLaren

"De sessie was een grotere uitdaging dan ik had gehoopt", begon Norris direct na afloop van de sprintkwalificatie. "Iedereen zat dicht bij elkaar en de Mercedes was verrassend snel op de softs. Maar het is altijd lastig om van de mediums naar de softs te gaan en te tasten hoeveel je moet pushen. We hebben echter kunnen doen wat we moesten doen. We waren het snelst vandaag, maar het was lastiger dan in Mexico. Ik voel me nog niet helemaal comfortabel, maar daarom is dit juist zo'n mooi resultaat."

Related image

De Brit heeft nog niet nagedacht over hoe het weer een rol gaat spelen op zaterdag: "Er wordt een boel regen verwacht, vooral in de ochtend, en de wind zal opsteken. Maar het is afwachten, ik ga me daar nog geen zorgen over maken. Ik ben gewoon blij met hoe vandaag is verlopen."

Gerelateerd