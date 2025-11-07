close global

FIA roept Hamilton op het matje na gele vlag-overtreding in kwalificatie

Brian Van Hinthum
De sprintkwalificatie op vrijdag is voor Lewis Hamilton voorlopig uitgelopen op een absolute deceptie. De Braziliaanse ereburger viel tijdens de tweede kwalificatiesessie uit en bovendien gaat de wedstrijdleiding ook nog eens kijken na de sessie naar een overtreding van de viervoudig wereldkampioen.

Hamilton draait voorlopig een seizoen om snel te vergeten. De man uit Stevenage kan zijn draai maar niet vinden bij het team van Ferrari en tot overmaat van ramp zit het voor de zevenvoudig wereldkampioen dan ook nog eens met enige regelmaat tegen. Voor Hamilton liep de sprintkwalifcatie in ieder geval uit op een flinke deceptie. Hamilton kwam tijdens zijn snelle rondje teamgenoot Charles Leclerc, die overdwars op de baan stond, tegen. Daardoor wist de Brit zich niet meer te verbeteren en vond hij zijn Waterloo in SQ2.

Wedstrijdleiding doet onderzoek

Daar blijft het niet bij voor Hamilton en Ferrari. De wedstrijdleiding gaat namelijk na de sessie ook nog eens even kijken naar een overtreding van Hamilton tijdens die bewuste gele vlagsituatie. Zo kan het dus ook nog zo worden dat de Brit nog een tik krijgt na de sessie en hij dus nóg lager moet starten tijdens de sprintrace op de zaterdag.

