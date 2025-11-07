FIA roept Hamilton op het matje na gele vlag-overtreding in kwalificatie
FIA roept Hamilton op het matje na gele vlag-overtreding in kwalificatie
De sprintkwalificatie op vrijdag is voor Lewis Hamilton voorlopig uitgelopen op een absolute deceptie. De Braziliaanse ereburger viel tijdens de tweede kwalificatiesessie uit en bovendien gaat de wedstrijdleiding ook nog eens kijken na de sessie naar een overtreding van de viervoudig wereldkampioen.
Hamilton draait voorlopig een seizoen om snel te vergeten. De man uit Stevenage kan zijn draai maar niet vinden bij het team van Ferrari en tot overmaat van ramp zit het voor de zevenvoudig wereldkampioen dan ook nog eens met enige regelmaat tegen. Voor Hamilton liep de sprintkwalifcatie in ieder geval uit op een flinke deceptie. Hamilton kwam tijdens zijn snelle rondje teamgenoot Charles Leclerc, die overdwars op de baan stond, tegen. Daardoor wist de Brit zich niet meer te verbeteren en vond hij zijn Waterloo in SQ2.
Wedstrijdleiding doet onderzoek
Daar blijft het niet bij voor Hamilton en Ferrari. De wedstrijdleiding gaat namelijk na de sessie ook nog eens even kijken naar een overtreding van Hamilton tijdens die bewuste gele vlagsituatie. Zo kan het dus ook nog zo worden dat de Brit nog een tik krijgt na de sessie en hij dus nóg lager moet starten tijdens de sprintrace op de zaterdag.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen reageert hoofdschuddend na teleurstellende sprintkwalificatie
- 9 minuten geleden
Enorme frustratie bij Verstappen: 'De Red Bull was gewoon ruk en liep voor geen meter'
- 39 minuten geleden
- 6
Het internet reageert op sprintpole Norris: "Seizoen over voor Verstappen-fans"
- 51 minuten geleden
- 2
Norris geeft toe na dominante sprintkwalificatie: "Nog niet helemaal comfortabel"
- 1 uur geleden
Norris grijpt pole in kwalificatie voor Sprint in São Paulo en ziet Verstappen worstelen
- 1 uur geleden
- 5
FIA roept Hamilton op het matje na gele vlag-overtreding in kwalificatie
- 1 uur geleden
- 3
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober