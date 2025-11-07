close global

Oscar Piastri, generic, 2025, Dutch GP

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Grand Prix van São Paulo: McLaren komt snel voor de dag

Brian Van Hinthum
De Grand Prix van São Paulo vindt zoals elk jaar plaats op het legendarische Autódromo José Carlos Pace, ook wel in de volksmond bekend als Interlagos, waar dit weekend een cruciale race in de strijd om de wereldtitel op het programma staat. Wie begint het beste aan het sprintweekend in Brazilië? Mis niks in ons liveblog.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van São Paulo

1u geleden

16:39

Einde liveblog

Daarmee sluiten we dit liveblog. Dank voor het volgen en vergeet niet om tijdens de sprintkwalificatie weer in te schakelen. Om 19:30 uur gaan we van start!

1u geleden

16:38

Thuisheld Bortoleto op P5!

En dat terwijl Hülkenberg op P3 eindigt. Dat ziet er leuk uit voor de Saubers. McLaren sluit de training dus als snelste af met een statement: zes tienden naar de rest van het veld.

1u geleden

16:37

Hamilton gaat nog even in de rondte

De Brit raakt zijn Ferrari kwijt en maakt een dubbele 360. Dat is er eentje voor de superslomo's.

1u geleden

16:37

De hekkensluiters

P17 Verstappen, P18 Leclerc, P19 Hamilton, P20 Tsunoda. Niet je standaard laatste vier coureurs op de tijdentabel.

1u geleden

16:36

Daar valt de vlag!

Piastri rijdt weliswaar paar in sector 1, maar kan mede door een gele vlag niet verbeteren en dus blijft zijn 1:09.998 zijn snelste tijd. Norris gaat daar op het allerlaatste moment met een verschil van 0.023 seconden onderdoor. Hülkenberg is de toch zeer verrassende nummer drie.

1u geleden

16:33

Dit ziet er niet goed uit

Verstappen breekt zijn rondje af op de softs en het is duidelijk dat de set-up nog verre van goed is. Hij switcht meteen zijn banden naar de hards en gaat nog één keer naar buiten.

1u geleden

16:31

Verstappen nu eindelijk de baan op

Lange tijd stond Verstappen binnen, maar eindelijk is hij de baan op om een snelle ronde op de klokken te gaan rijden. Als enige op de softs.

1u geleden

16:26

McLaren weer voorop

De papaya's gaan nu met een ruime marge naar de snelste tijden. Piastri voorop: 1:10.193. Verstappen staat op P15 en staat nog altijd in de pits.

1u geleden

16:24

Tijden worden nu verbeterd

De rijders hebben de mediums onder de wagens geschroefd en dus druppelen de verbeteringen binnen. In slagvolgorde gaan Albon, Russell en Sainz naar de eerste positie.

2u geleden

16:19

Iedereen binnen momenteel

De coureurs zijn allemaal binnen om voor te bereiden op een laatste kwalificatierun in het laatste kwartiertje.

2u geleden

16:14

Geen problemen voor Max

No further investigation, zo laat de wedstrijdleiding al vrij snel weten.

2u geleden

16:13

Max onder de loep bij de wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding gaat toch even kijken naar het moment met Russell eerder, mogelijk moet hij zich na de sessie toch nog even melden voor tekst en uitleg.

2u geleden

16:11

Nog even dat Hadjar/Piastri-moment in beeld

2u geleden

16:08

Momentje voor Max

De Nederlander lijkt niet in de kunnen sturen en gaat even wijd. Even later heeft hij ook een momentje met Russell, die ongetwijfeld niet blij zal zijn.

2u geleden

16:05

Hadjar nu boos

In navolging van Antonelli is het nu Hadjar die boos is op een concurrent. Piastri lijkt de Fransman niet te zien en rijdt volop in de weg van Piastri. "Is hij blind, of wat?", vraagt hij zich af.

